Американский рэпер Канье Уэст, сменивший имя на Йе (Ye), впервые выступит в России — два концерта запланированы на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Это подтвердили 360.ru в концертном агентстве Say Agency.

Судя по карте на сайте агентства, в продаже остались лишь единичные билеты — в зону танцпола по цене 25 тыс. рублей и несколько мест в VIP-ложах по цене 160 тыс. рублей за штуку (самые дорогие).

Все остальные места уже недоступны. Самые дешевые билеты, согласно сайту, стоили 9 тыс. рублей.

Журналистка Ксения Собчак написала, что, по данным ее сотрудников в «Осторожно Media», билет на танцпол стоит примерно вдвое дороже авиаперелета из Москвы в Тбилиси. При этом самые выгодные места не возле сцены, а максимально далеко от нее, потому что рэпер «будет на самом верху сферы и придется постоянно задирать голову», отмечает Собчак.

Телеграм-канал Baza заявляет, что в пресс-службе «Газпром Арены» подтвердили концерты Канье Уэста на 10 и 11 октября.

«Фонтанка» обратила внимание, что сайт «Газпром Арены» рухнул под массовым наплывом посетителей. На момент публикации этой новости он не открывается, на странице отображаются либо «500 внутренняя ошибка сервера», либо «404 не найдено».

Продюсер Яна Рудковская утверждает в своем телеграм-канале, что рэпер выступит не только в Петербурге, но и в Москве.

«Питер, вы готовы?! Но! Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать здесь тут же. Ждать осталось совсем недолго», — говорится в посте Рудковской.

Комментируя высокую стоимость билетов, она рассказала, что в Тбилиси за 15-минутное личное общение с Канье «просили больше 400 тыс. рублей». Продюсер выразила уверенность, что «Газпром Арена» соберет аншлаг.

В пабликах отмечают, что на другом стадионе Петербурга «СКА Арена» на те же дни — 10 и 11 октября — запланированы концерты российского певца Сергея Лазарева в рамках его масштабного гастрольного театрализованного шоу «Шоумен». Билеты на него стоят от 3800 до 135 тыс. рублей, и судя по карте на сайте организатора, в продаже на сегодня остаются только единицы наиболее дорогих билетов.

Что касается Уэста, то слухи о его концерте в России ходили еще весной 2024 года, но информация не подтвердилась. В том же году рэпер побывал в Москве с частным визитом, что вызвало ажиотаж. Военкоры тогда раскритиковали толпы молодежи, собравшейся посмотреть на Уэста.