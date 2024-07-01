В минувшие выходные, 29-30 июня, в Москве побывал американский рэпер Канье Уэст (сменил имя на Йе). Он отпраздновал 40-летие главного дизайнера своего бренда Yeezy Гоши Рубчинского в ресторане «Белуга», посетил ГУМ и поплавал на яхте по Москве-реке. Визит западной знаменитости мировой величины в российскую столицу вызвал ажиотаж. Как на это отреагировали военные блогеры, политологи и журналисты, — в обзоре RTVI.

Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок. Кто-то 6 часов сидит в простреливаемом окопе, в испепеляющей жаре или при диком холоде, а кто-то 6 часов ждет американского негра Канье Уэста и впадает в экстаз, наблюдая как тот плавает по Москве-реке на яхте. Мерзостны вторые перед Ликом Господним, ибо создали себе кумира из числа героев «Не грози южному централу».

Лишнее доказательство того, насколько разные инфоповестки царят среди столичной «богемы» и народа <…>. Вот съездит Канье на Донбасс — тогда будет наш ЛОМ [лидер общественного мнения], а пока нет.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев

Из приезда модного поющего негра особо одаренные делают далеко идущие выводы о международной обстановке и прорыве в изоляции России. В порыве шизофренического вдохновения уже хотят Канье дать российский паспорт. Ну да. Миллионы русских стоять будут в очередях при этом. <…>

Я не к осуждению вовсе. Просто в очередной раз слишком наглядно выходит, в насколько параллельных реальностях живут две России. Воюющая и гуляющая.

Политолог Михаил Виноградов

Визит Канье Уэста все-таки стал социально-политическим событием №1 уходящего полугодия. Оттеснив с пьедестала прежнее событие №1 — визит Такера Карлсона.

Бывший главред издания «Русская планета» Павел Пряников

Стыд и позор, как в прошедшие сутки казенно-патриотическая сетевая интеллигенция записывала поклонника Гитлера и яростного антисемита, морального урода и бытового разложенца афроамериканца Канье Уэста, прибывшего в Москву зарабатывать деньги, в представителя «Русского Мира».

Политолог Сергей Марков

Преклонение перед Канье Уэстом — это проявление культурного, психологического комплекса неполноценности. Не нашего комплекса. И не нашего народа. Это комплекс неполноценности неполноценной части российской элиты.

Блогер Илья Варламов*

В Россию приехал господин из самой Америки! Как обычно эта новость вызвала настоящий фурор. Вся Москва следит за тем, где Канье Уэст поел, куда он заселился, сколько раз в день он [сходил в туалет]. И не важно, что господин на самом деле конченный [дурак], антисемит, фанат Гитлера, сторонник самых диких теорий заговора. Он же А-М-Е-Р-И-К-А-Н-Е-Ц! Целый американец и почтил нас своим вниманием! Надо ноги ему целовать! Мы не в изоляции.

Политолог Аркадий Дубнов

Восторженный прием, оказанный сегодня Уэсту светской тусовкой, искусно подогретый прокремлевскими СМИ, показал всю условность ненависти к коллективному Западу и ненавистным англосаксам, прививаемой этими же СМИ российской элите.

Философ Александр Дугин

Канье Уэст, кстати, идеологически наш.

Политолог Константин Калачев

В Америке живет Валерий Леонтьев, но у американских СМИ это ажиотажа не вызывает. А у нас приезд Канье Уэста затмил бы даже второе пришествие. Антиамериканизм в РФ принимает самые странные формы. В том числе форму обожествления Канье Уэста, посещение которым того или иного места в Москве делает это место сакральным.

Дух самоуничижения в этом неоправданном преклонении перед американским рэпером лично мне не понятен. Уж 200 лет прошло, как Грибоедов написал «Горе от ума», а живем все по тем же лекалам.

Писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский

Что это как не западопоклонничество, с которым мы боремся всеми силами? Не, хорошо, что в Москву приехал известный американский артист, но не надо делать из этого Пришествие Христа, у нас с вами есть дела поважнее сегодня. А молиться надо Богу, а не поп-идолам.

Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, «да пошли вы!» Поэтому его приезд в Москву на частную вечеринку не стоит объяснять только лишь личными мотивами. <…> Уэст прямо «топит» за Трампа и показывает «фигу» не только американскому истеблишменту, но и всей индустрии развлечений. Отсюда и столь высокий ажиотаж в СМИ.

* признан Минюстом России иноагентом