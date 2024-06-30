Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву и остановился в центре города. СМИ пишут, что поводом для визита Уэста стал день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, который 29 июня отпраздновали в ресторане «Белуга». RTVI собрал все, что известно о приезде звезды в российскую столицу.

О том, что Уэст в Москве, стало известно утром 30 июня. Около 10:30 мск продюсер Яна Рудковская написала в своем телеграм-канале, что он «остановился в самом сердце столицы». По словам Рудковской, если Уэст решит дать концерт, то билеты на него раскупят за три дня, максимум — за неделю.

Журнал «Москвичка» после этого сообщил, что располагает подтверждением присутствия рэпера в городе. Издание опубликовало в своем телеграм-канале видеозапись, на которой, как утверждается, Уэст идет по подземному переходу у «Охотного ряда».

По данным журнала, рэпер приехал в Россию не ради выступления, а в связи с 40-летним юбилеем главного дизайнера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Частный борт артиста еще в субботу, 29 июня, приземлился во «Внуково-3», и тем же вечером день рождения отметили в ресторане «Белуга» застольем с черной икрой, водкой и блюдами русской кухни. Уэст, как утверждает «Москвичка», «остался в восторге».

Представитель Рубчинского подтвердил Shot, что о концерте Уэста речи не идет: рэпер прилетел на день рождения Рубчинского, они погуляют по Москве, после чего «переместятся в некую закрытую от посторонних локацию».

По данным Shot, Уэст поселился в отеле «Националь» (об этом пишет и Baza). Издание Super.ru опубликовало видео, на котором, предположительно, он ночью выходил из машины возле этого отеля. Mash предполагает, что рэпер остановился в Four Seasons — в номере «Королевский юг» стоимостью почти 1 млн рублей за ночь.

Подруга Рубчинского сообщила Shot, что известная откровенными нарядами жена Уэста Бьянка Цензори тоже прилетела в Москву, но на видео с прогулкой рэпера у «Охотного ряда» ее нет.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников усомнился, что Уэст даст большой концерт для российских зрителей. По его словам, рэпер может «вести себя сколь угодно эксцентрично», но «официальные структуры, официальные менеджменты, агенты» вряд ли допустят его выступление в России: «это для них может очень драматично закончиться на их основных рынках Соединенных Штатов и европейского сообщества».

«По моей информации, никто с “Лужниками” ничего подобного даже не обсуждал: ни в мае, ни в июне, ни сейчас. Все это опять похоже на фейк-ньюс каких-то эксцентричных, хайпующих личностей», — сказал Ратников «Подъему».

Информационный центр «Лужников» заверил RT, что сообщения о якобы планируемом концерте Уэста являются фейковыми. Тем не менее в интернете уже стали появляться объявления о продаже билетов на концерт рэпера.

Слухи о якобы планируемом концерте Уэста в России ходили еще в мае. Тогда Mash утверждал со ссылкой на предполагаемых организаторов концерта в «Лужниках», что рэпер прилетит вместе с женой и выступит в Москве на свой день рождения 8 июня. Эта информация не подтвердилась.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина тогда заявляла, что россиянам не надо «никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной», поскольку «у нас своих “голых вечеринок” хватает».