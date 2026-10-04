Канцлер Германии Фридрих Мерц в воскресенье, 4 октября, прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о намерении Берлина продолжать поддержку Украины на фоне усиливающихся российских атак. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

«Я приехал сегодня в Киев, потому что в ближайшие недели Украине потребуется вся наша поддержка», — заявил Мерц.

По его словам, российские войска продолжают наносить удары по украинским городам и теплоэлектростанциям. Канцлер предупредил, что, если Россию не остановить, ее военная машина якобы рано или поздно может быть направлена против других стран.

«Я сегодня скажу президенту Зеленскому: вы и дальше можете рассчитывать на нашу помощь», — добавил глава немецкого правительства.

Вместе с Мерцем в Киев приехали министр экономики Германии Катерина Райхе и десять представителей оборонной и энергетической промышленности. В программе визита запланирована встреча канцлера с Владимиром Зеленским.

Какую помощь готовит Германия

По данным немецкого агентства DPA, Берлин намерен объявить о дальнейшей конкретной поддержке украинской армии. Как утверждают источники в правительстве Германии, ВСУ планируют в ближайшее время передать тысячи дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с российскими ударными беспилотниками, в том числе реактивными.

Кроме того, Германия намерена ускорить производство дальнобойного вооружения, которое позволит украинским силам атаковать российские линии снабжения в глубине территории России, за пределами фронта.

На эти цели предполагается направить €1 млрд из уже утвержденных бюджетных средств. Еще €350 млн планируется выделить на ремонт и восстановление разрушенных электростанций.

Накануне визита Мерца Зеленский в интервью Reuters заявил о намерении Украины усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.