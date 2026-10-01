Возврат денег за билеты на концерты Канье Уэста в Петербурге может затянуться, если у организатора не хватит средств. Такое мнение в беседе с RTVI высказал юрист Александр Малютин.

Выступления Уэста были анонсированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». 30 сентября агентство Say Agency объявило, что концерты «в запланированные даты состояться не смогут», и пообещало позже рассказать о статусе проекта и дальнейших планах. Вернуть деньги за билеты можно будет с 12 октября, правила и условия возврата организатор опубликует отдельно.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 1 октября заявила в эфире «Соловьев Live», что Канье Уэст не может выступать ни в Петербурге, ни в любом другом городе России из-за поддержки нацизма. Она отметила, что принципиальная позиция России связана с неприятием нацизма, гитлеризма и фашизма. «И на этом фоне любые рассуждения о как бы нормальности, приемлемости, они просто неуместны. Так что это просто принципиальная позиция, и это просто понимание того, что неонацизм во всем мире реально поднимает голову то тут, то там», — добавила дипломат.

По словам Малютина, право на возврат у покупателей уже есть, но многое зависит от того, сохранились ли деньги у организатора.

«Думаю, у организатора все-таки действительно была идея организовать концерты. Очевидно, что денежные средства, которые поступали, были уже потрачены на часть организационных мероприятий <…> Если объем достаточный, он вернет», — сказал он.

В ином случае, по его мнению, возврат либо растянется во времени, либо может «дойти вплоть до банкротства организатора». Такой исход он назвал «совсем крайней историей». «Думаю, что все-таки они выкрутятся», — добавил собеседник RTVI.

Эксперт также обратил внимание на вопрос, связанный с судьбой собранных денег. Билеты продавал оператор Intickets, который в оферте Say Agency назван уполномоченным агентом, писала «Фонтанка».

«По идее, денежные средства аккумулировал агент. Вопрос — куда они пошли после того, как их получил агент», — отметил Малютин.

Если организатор не вернет деньги добровольно, то суд «наверняка требования удовлетворит», уверен он. Претензии, по словам юриста, можно предъявить не только Say Agency, но и агенту. «Возможно, будет солидарное взыскание — здесь уже юридические детали», — уточнил он.

Иски к обеим компаниям покупатели уже подавали: в Преображенский суд Москвы поступил иск более чем на 800 тыс. рублей, сообщал «Коммерсантъ».

Отдельный вопрос — билеты, купленные с 14 по 23 августа по акции: по условиям продажи их нельзя было вернуть по желанию покупателя. Из-за отказа возвращать за них деньги Роспотребнадзор ранее вынес Say Agency предостережение.

«Условие о невозвратности акционных билетов не работает, когда мероприятие отменено: и оферта организатора, и правила акции прямо предусматривают возврат денег при отмене, и закон здесь на стороне покупателей», — сказал RTVI адвокат Александр Мугин.

По его словам, ничтожны и многие другие положения оферты, поскольку ущемляют права потребителей: удержание сервисного сбора, штраф в виде невозврата денег, подсудность по месту нахождения организатора.

Покупателям адвокат советует направить претензию, а затем обращаться в суд по месту своего жительства. Требовать, по его мнению, стоит не только стоимость билета, но и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Ранее «Ъ» со ссылкой на источники писал, что полиция проверяет Say Agency на признаки мошенничества в особо крупном размере после обращения депутата Заксобрания Петербурга. ТАСС позднее сообщил, что прокуратура Москвы организовала проверку по заявлению жителя Петербурга, купившего билет. Ведомство проверит его жалобу на нарушение законодательства о защите прав потребителей «и по иным вопросам», говорится в ответе на запрос экс-депутата Госдумы Михаила Романова. Сам Романов ранее рассказал «Фонтанке», что получил промежуточные ответы от прокуратуры и МВД и что проверка завершится в конце октября.

Обращение депутата правоохранительные органы обязаны как минимум проверить, напомнил Малютин. «Очевидно, что проверка проводиться должна. Вопрос — какой будет результат этой проверки», — сказал он.

Перспективы уголовного преследования юрист оценил скептически, оговорившись, что не специализируется на уголовных делах.

«Если не было умысла всех обмануть, а мы видим, что даже платили самому Канье Уэсту, как пишут СМИ, за концерт, то состав преступления вряд ли здесь будет», — считает он.

Похожей позиции придерживается и Мугин.

«По общему правилу это гражданско-правовой спор: неисполнение договора само по себе не преступление. Для мошенничества нужно доказать, что умысел на хищение денег возник еще до их получения, а пока идет только доследственная проверка. Резонанс, конечно, иногда творит чудеса, и правоохранители порой готовы натянуть сову на глобус», — пояснил адвокат.

Все будет зависеть от фактуры, считает он: была ли у организаторов площадка и договоренности с артистом в момент продажи билетов и куда потом пошли деньги. «Без ответа на эти вопросы говорить о виновности преждевременно», — подчеркнул Мугин.

ТАСС со ссылкой на источник писал, что рэпер мог заработать на отмене концертов более 1 млрд рублей. Официально эти данные не подтверждались.

В работе над материалом принимал участие Иван Макаров