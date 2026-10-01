В Эстонии 1 октября вступил в силу запрет на транзит зерна из России и Беларуси. Об этом сообщил в соцсети X глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

«Россия атакует украинские порты, блокирует экспорт украинского зерна, а затем ищет новые маршруты для своего собственного зерна. Эстония не предоставит таких маршрутов», — написал министр.

Он отметил, что предупреждал еще в сентябре о том, что не нужно планировать транспортировку российского зерна через эстонскую территорию.

«Сегодня мы воплотили это предупреждение в закон. Вместе с Латвией и Литвой мы работаем над тем, чтобы балтийские порты не стали транзитным маршрутом для России», — сказано в посте Цахкны.

Россия до сих пор практически не использовала территорию Эстонии для перевозки своего зерна, однако в поисках новых экспортных путей, помимо Черного моря, у нее есть интерес к эстонским портам, пишет Postimees.

Delfi уточняет, что объемы транзита через Латвию в последние месяцы значительно возросли. Латвийская национальная телерадиокомпания (LSM) сообщила со ссылкой на Государственную налоговую службу страны, что с 1 по 24 сентября через Латвию из России было перевезено 253,6 тыс. тонн зерна. Это почти вдвое больше, чем за весь сентябрь 2025 года.

За тот же период из Беларуси через Латвию было перевезено 40,1 тыс. тонн зерна, тогда как в сентябре прошлого года транзит был нулевым.

Власти в Риге рассматривают возможность введения 300-процентной пошлины на поставки зерна из РФ и Беларуси и на его обработку.

Как напоминает Postimees, Евросоюз в 2024 году ввел таможенные пошлины на зерновую продукцию из России и Беларуси в попытке пресечь ее импорт в страны блока. Но для транзита зерна эти пошлины не являются препятствием.

В Москве неоднократно обвиняли власти Украины в создании военных угроз в Черноморском регионе, по которому должно транспортироваться зерно.