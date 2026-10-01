В Москве арестован генерал-майор Сергей Никитушкин — начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России. Решение вечером 30 сентября принял 235-й гарнизонный военный суд, сообщает «Коммерсантъ».

С ходатайством о заключении генерала под стражу обратилось Главное военное следственное управление Следственного комитета. По информации газеты, представитель следствия настаивал, что на свободе Никитушкин может воспрепятствовать расследованию. Защита просила избрать более мягкую меру пресечения, однако суд поддержал ходатайство следствия.

По сведениям Mash, которые приводит «Общественная служба новостей», 51-летнего Никитушкина отправили в СИЗО вечером 30 сентября. Канал сообщает, что офицер участвовал в СВО, а звание генерал-майора получил 9 декабря 2024 года. По предварительным данным Mash, он курировал модернизацию танковых полигонов по всей России.

Никитушкин возглавляет управление, отвечающее за учебно-материальную базу внутри Главного управления боевой подготовки ВС РФ. Это подразделение относится к системе обеспечения подготовки военнослужащих.

По данным «Коммерсанта», Главное управление боевой подготовки ВС РФ отвечает за организацию обучения военнослужащих, в том числе в частях, комплектуемых резервистами, развитие учебной инфраструктуры и обеспечение армии необходимыми для подготовки материальными средствами. Управлению также подчиняется парк «Патриот».