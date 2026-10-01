Около 120 тыс. призывников отправят в войска в октябре — декабре 2026 года. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«В октябре-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву», — сообщил он.

По словам Бурдинского, со сборных пунктов регионов новобранцы начнут убывать к месту службы 10 октября. В этом вопросе есть исключения, уточнил генерал: например, жителей сельской местности, занятых на посевных и уборочных работах, станут отправлять с 15 октября, а в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — с 1 ноября по 31 декабря.

Весной и летом, по его данным, в армию, другие войска и воинские формирования направили более 140 тыс. человек. Годовой план, утвержденный указом президента от 29 декабря 2025 года, — 261 тыс. призывников.

«К настоящему времени — до начала очередного периода отправки — уже призваны около 80% граждан от установленного задания», — сообщил Бурдинский.

Часть из них уже прошла все процедуры и ждет только направления в войска. «Таких призывников уже десятки тысяч, и они в ближайшее время будут оповещены о необходимости явки в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы», — добавил офицер.

В 2026 году призыв впервые идет круглый год: медкомиссию и профессиональный психологический отбор граждане могут проходить в любое время, а в войска новобранцев, как и раньше, отправляют в два этапа.

По оценке Бурдинского, это «позволило равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и значительно повысить качество призыва граждан на военную службу», а самим новобранцам — «спокойно пройти все необходимые мероприятия перед тем, как встать в армейский строй».

Как объяснил в разговоре с Life.ru адвокат Андрей Алешкин, термин «осенний призыв» никуда не делся, «просто поменялась суть». «Раньше под этим понимали весь цикл: от повестки до отправки в войска строго в осенние месяцы», — сказал он. По его словам, важно различать призывные мероприятия и фактическое начало службы. «Повестка может прийти в январе, мае или сентябре — это нормально», — отметил он. Отправка же в войска по общему правилу, как и раньше, проходит в два периода — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, а для отдельных категорий граждан закон предусматривает исключения, добавил Алешкин.

О других заявлениях Бурдинского

Если у призывника, которого еще не отправили в часть, появились обстоятельства, мешающие службе, решение о призыве можно отменить, пояснил генерал.

«К таким обстоятельствам относятся, например, проблемы со здоровьем или рождение в семье двух и более детей», — уточнил он.

Сообщить о них нужно в военкомат по месту учета. В течение пяти рабочих дней тот передаст материалы в призывную комиссию региона, которая вправе отменить решение и при необходимости принять другое. Действует решение о призыве год со дня принятия, указано в материале газеты.

Более 350 тыс. человек, по словам Бурдинского, уже получили отсрочку или освобождение от призыва без личной явки. Данные о студентах, отцах двух и более детей и ИТ-специалистах реестр воинского учета обновляет автоматически на основе сведений от госорганов и работодателей, пояснил он.

Офицер также рассказал, что весной в ГОМУ поступило несколько сотен телефонных обращений, и большинство из них были вызваны тревогой за судьбу новобранцев из-за СВО.

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут», — подчеркнул генерал.

Части, задействованные в СВО, по его словам, комплектуют контрактниками. При этом немало молодых людей из числа призывников сами поступают на службу по контракту, в том числе ради участия в спецоперации, отметил он. Тех, у кого срок службы истекает этой осенью, своевременно уволят и отправят к месту жительства, добавил Бурдинский.