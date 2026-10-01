Фильмы и сериалы, в которых сотрудники правоохранительных органов берут взятки или участвуют в преступных схемах, могут перестать получать государственное финансирование. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в крупных киностудиях.

По сведениям собеседников газеты, речь идет о персонажах из МВД, ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. Представители Минкультуры и Института развития интернета (ИРИ), как утверждается, устно довели позицию до Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

«Если правило будет нарушено, следующий проект госфинансирования не получит», — заявил источник издания.

По его словам, жестче ограничения затронут полнометражное кино, тогда как с платформенными сериалами ситуация проще. Однако собеседник газеты в ассоциации сообщил, что официальных уведомлений она не получала. Минкультуры не ответило на запрос журналистов, ИРИ и ассоциация отказались от комментариев.

Источники также упомянули проекты о маньяках и серийных убийцах. Для ИРИ эта позиция не новая: еще 8 апреля 2025 года гендиректор организации Алексей Гореславский рассказал «Ведомостям», что институт не рассматривает поддержку сериалов о маньяках. Он объяснял это опасением, что часть аудитории воспримет преступников как образец для подражания.

При этом сериалы о маньяках и серийных убийцах пока широко представлены на российских онлайн-платформах. Например, на Okko вышли два сезона «Чикатило» — по восемь серий в каждом, всего 16 эпизодов, а затем восьмисерийный спин-офф «Тень Чикатило» об «ангарском маньяке» Михаиле Попкове. В 2026 году эту же франшизу продолжил «След Чикатило» — один сезон из восьми серий о женской «Банде амазонок», совершавшей убийства на трассах юга России. На Wink доступны три вышедших сезона криминальной антологии «Фишер» — по восемь серий каждый; четвертый сезон «Фишер. Черный проспект» уже заявлен, но на 1 октября еще не вышел. На START представлен девятисерийный «Хороший человек», основанный на истории серийного убийцы, а в «Амедиатеке» выходили два десятисерийных сезона «Душегубов», первый из которых посвящен делу серийного убийцы Геннадия Михасевича.

К нежелательным для финансирования темам Гореславский относил и стрельбу в школах. По его мнению, осуждение преступника в финале не исключает риска его героизации зрителями. Эти заявления касались отбора проектов для поддержки ИРИ.