Бразильский пилот Плинио Висентин Жуниор участвует в выборах в федеральный парламент под именем «Плинио Трамп». Он копирует внешность и манеры президента США и ездит по штату Минас-Жерайс на винтажном Pontiac Grand Ville с американским флагом, сообщает Associated Press.

59-летний кандидат воспроизводит прическу Дональда Трампа, носит длинный оранжевый галстук и подражает его походке и крепкому рукопожатию. Фотограф AP запечатлела его агитацию из автомобиля в городе Жуис-ди-Фора. По словам самого кандидата, прохожие чаще улыбаются и обнимают его, чем насмехаются.

Плинио претендует на место в Палате депутатов от партии Novo. В опубликованной CNN Brasil карточке кандидата указаны его избирательное имя «Плинио Трамп», номер 3047 и статус одобренной регистрации. Его настоящее имя — Плинио Висентин Жуниор, дата рождения — 3 ноября 1966 года.

Прозвище появилось задолго до нынешней кампании. В интервью журналу Veja Плинио рассказал, что друзья в социальных сетях стали называть его Трампом еще в 2014 году, заметив сходство с американцем. Теперь он превратил его в политический образ.

В одном из агитационных материалов использован лозунг Make Minas Great Again — «Сделаем Минас великим снова».

Сходство не ограничивается внешностью. В августовском интервью Veja кандидат поддержал введенные Трампом пошлины против бразильских товаров и его миграционную политику. Плинио также рассказал, что прежде жил в Италии и США, а интерес к политике возник у него во время работы пилотом на избирательную кампанию бразильского политика.

По данным журнала, при регистрации он задекларировал имущество примерно на 1,6 млн реалов: два дома, автомобиль и земельный участок.

Плинио — не единственный участник бразильских выборов, использующий имя зарубежной знаменитости. AP рассказывает также о кандидате в сенаторы «Бараке Обаме» и плотнике, который под именем «Мик Джаггер» пытается пройти в законодательное собрание штата Гояс.