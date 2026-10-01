Министр обороны США Пит Хегсет объявил о создании Autonomous Warfare Command (AutoWarCom) — нового четырехзвездного командования, которое займется масштабным внедрением беспилотных, роботизированных и автономных боевых систем во всех видах американских вооруженных сил, сообщает Reuters.

Хегсет представил проект 30 сентября во время выступления State of the Force на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии. Новое командование получит полномочия, сопоставимые с отдельными видами вооруженных сил, и будет отвечать за интеграцию автономных и роботизированных технологий в масштабах всех ВС США. Возглавить его должен четырехзвездный генерал или адмирал.

Создание нового боевого командования для американской армии — редкое событие. Reuters отмечает, что предыдущей новой структурой такого уровня стало Космическое командование США, восстановленное в 2019 году. Сейчас у Пентагона действуют 11 объединенных боевых командований, отвечающих либо за отдельные регионы мира, либо за специальные направления.

Одним из аргументов Хегсет назвал опыт российско-украинского конфликта.

«Урок Украины заключается не в том, что один тип дрона выигрывает войны, а в необходимости специально созданной системы, максимально способной адаптироваться», — заявил он.

По словам министра, Пентагон намерен объединить закупки вооружений с их непосредственным боевым применением, чтобы военные, инженеры и разработчики могли быстрее модернизировать системы.

Reuters отмечает, что конфликт на Украине за несколько лет превратился из боевого столкновения, где доминировали танки и артиллерия, в противостояние с массовым использованием беспилотников.

Полноценное развертывание AutoWarCom планируется к 1 октября 2027 года и потребует одобрения Конгресса. До этого Пентагон запустит Project Agincourt, который должен подготовить организационную и закупочную модель будущего командования. Руководить этой работой будут директор Defense Innovation Unit Оуэн Уэст и старший главный старшина подразделения SEAL Макс Страсайзер.

Пентагон рассчитывает ускорить закупку дешевых беспилотных систем, внедрение автономных платформ и разработку новых подходов к ведению войны на фоне быстрого развития военного ИИ и робототехники.