Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень плохо» объяснял американцам экономические результаты своей администрации. При этом положение страны он оценил как лучшее за всю историю. Заявление прозвучало 30 сентября на мероприятии в Белом доме на фоне дорогого бензина и падения потребительского доверия, сообщает Reuters.

«Я очень плохо объяснял, насколько хорошо идут дела у страны», — сказал Трамп на приеме по случаю Месяца латиноамериканского наследия.

Президент объяснил расхождение между собственной оценкой экономики и настроениями избирателей недостаточным продвижением достижений администрации. Он намерен лично активнее рассказывать о них во время предвыборных поездок.

Его заявление прозвучало на следующий день после публикации исследования Conference Board. В сентябре индекс потребительского доверия снизился на 6,7 пункта — до 81,9 против 88,6 в августе. Как отмечает Reuters, это минимум почти за 12,5 года.

Ухудшились как оценки текущей ситуации, так и ожидания на ближайшие месяцы. Индекс ожиданий, учитывающий прогнозы потребителей относительно доходов, деловой активности и рынка труда, опустился до 63,6 пункта, снизившись третий месяц подряд.

Главный экономист Conference Board Дана Петерсон объяснила, что американцы ожидают ухудшения деловых условий и ситуации с занятостью в ближайшие полгода. Надежды на увеличение семейных доходов сохраняются, но становятся слабее.

В открытых ответах участники опроса особенно часто упоминали дороговизну товаров и услуг, нефти и бензина. Потребительское доверие снизилось среди сторонников обеих основных партий и независимых избирателей. Оценки текущего финансового положения семьи также ухудшились: доля назвавших его плохим превысила долю тех, кто считает его хорошим.

При этом опубликованная 30 сентября экономическая статистика показала рост потребительских расходов: в августе они увеличились на 0,9% после повышения на 0,1% в июле. Потребление обеспечивает более двух третей экономической активности США. Таким образом, ухудшение настроений пока сопровождается продолжающимся ростом трат.

Трамп готовится к 32-дневной кампании в поддержку республиканских кандидатов перед промежуточными выборами 3 ноября. От их результатов зависит, сохранит ли его партия контроль над Конгрессом. На 1 октября запланированы поездки президента в Техас и Оклахому, затем — в Алабаму и Огайо.