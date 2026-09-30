Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал сразу на 6,7 пункта — с 88,6 до 81,9, приблизившись к минимуму за последние 12,5 года. Ухудшились как оценки американцами текущей экономической ситуации, так и ожидания на ближайшие месяцы, следует из данных Conference Board.

Индекс текущей ситуации, отражающий оценки состояния бизнеса и рынка труда, снизился на 7,9 пункта — до 109,3. Индекс ожиданий, который учитывает прогнозы потребителей относительно доходов, занятости и деловой активности в ближайшие шесть месяцев, опустился на 5,9 пункта — до 63,6. Он снижается уже третий месяц подряд.

Главный экономист Conference Board Дана Петерсон отметила, что оценки нынешних условий ведения бизнеса впервые с сентября 2024 года стали отрицательными. Взгляд американцев на рынок труда также ухудшился: доля респондентов, считающих, что рабочих мест много, снизилась с 24,5% до 23,6%, тогда как доля тех, кто считает работу труднодоступной, выросла с 20,3% до 21,9%.

В ответах участников опроса особенно часто упоминались высокие цены на товары и услуги, а также резко выросшая стоимость нефти и бензина. Американцы также выражали обеспокоенность занятостью, торговой политикой и общей неопределенностью. В сентябре уверенность снизилась среди демократов, республиканцев и независимых избирателей, а также практически во всех доходных группах.

Одновременно появились новые признаки охлаждения американского рынка труда. По данным Бюро трудовой статистики США, число открытых вакансий в августе составило около 7,1 млн. Reuters уточняет, что показатель сократился на 256 тыс. — до 7,079 млн. При этом официальное ведомство характеризует месячное изменение как статистически небольшое: число нанятых работников осталось на уровне 5,2 млн, а общее число увольнений и других прекращений трудовых отношений — около 5,1 млн.

Дополнительное давление на настроения оказывают стоимость кредитов и жилья. Reuters отмечает рост ипотечных ставок до максимального уровня примерно за 20 месяцев, а также сохраняющиеся высокие цены на продукты и энергоносители. При этом экономика США продолжает демонстрировать рост, а уровень безработицы остается относительно низким, что создает заметный разрыв между частью макроэкономических показателей и тем, как свое финансовое положение оценивают сами американцы.

Согласно Conference Board, в сентябре доля американцев, оценивающих финансовое положение своей семьи как плохое, превысила долю считающих его хорошим. Такое произошло лишь второй раз с момента, когда организация начала задавать этот вопрос четыре года назад. Одновременно выросла доля респондентов, допускающих рецессию в США в течение ближайших 12 месяцев.