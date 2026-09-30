Бюджет-2027 будет «бюджетом стагнации» и не вылечит российское здравоохранение от хронического недофинансирования, заявил RTVI лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Несмотря на формальный рост расходов на 8%, на медицину планируется выделить все те же 3,5% ВВП, что явно недостаточно для решения ключевых проблем в отрасли. Более того, план расходов не учитывает так называемую медицинскую инфляцию, то есть рост стоимости лекарств, материалов и услуг, которые могут подорожать на 10%», — сказал Миронов.

Депутат Госдумы напомнил, что в федеральном бюджете 2026 года уже были сокращены вдвое расходы на программу «Продолжительная и активная жизнь» до 181 млрд рублей, а на программы онкологии выделили на 70% меньше средств, чем годом ранее. Кроме того, в первом полугодии зафиксировано сокращение расходов на здравоохранение в регионах на 5,8%, указал политик.

«И вот с такими показателями правительство планирует бюджет на 2027 год. А ведь помимо текущих расходов планируется запустить новую систему оплаты труда медработников и привлекать выпускников медвузов на обязательные отработки. Но средств на эти программы явно недостаточно! А значит, проблема нехватки кадров в медицине не будет решена, и люди останутся без доступной медицинской помощи», — предупредил собеседник RTVI.

Миронов заявил, что «расходы на здравоохранение нужно увеличивать как минимум вдвое — до 7% ВВП».

«Для этого нужно принимать предложения нашей партии, которые позволят увеличить доходы бюджета на 13 трлн рублей. Минфин уже согласился на увеличение ряда налогов, но можно и нужно идти дальше. Фракция СР будет добиваться этого при обсуждении нового проекта бюджета», — подчеркнул Миронов.

Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы правительство РФ внесет в Госдуму 30 сентября. По словам главы Минфина Антона Силуанова, на финансирование здравоохранения в 2027 году планируется направить 6,6 трлн рублей из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это на 8% больше, чем в 2026 году, уточнил министр на заседании правительства 24 сентября.

Доходы федерального бюджета в 2027 году прогнозируются в размере 43,3 трлн рублей, расходы — 48,8 трлн рублей. Дефицит составит 2,2% ВВП.