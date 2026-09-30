США официально вышли из Группы государств против коррупции (GRECO) при Совете Европы. Вашингтон уведомил организацию о своем решении 28 сентября, а Госдепартамент объяснил его тем, что участие в структуре не приносит «ощутимой пользы национальной безопасности» Соединенных Штатов, сообщает AP.

GRECO занимается мониторингом выполнения государствами антикоррупционных стандартов Совета Европы, проводит взаимные оценки законодательства и практики борьбы с коррупцией и публикует рекомендации для национальных властей. США присоединились к группе в 2000 году, через год после ее создания.

В Госдепартаменте заявили, что участие в GRECO требует ежегодного финансового взноса, однако, по оценке американской администрации, не дает достаточной отдачи с точки зрения безопасности страны. Вместо участия в многостороннем механизме Вашингтон намерен активнее использовать визовые ограничения, санкции и адресную помощь иностранным правоохранительным органам для борьбы с коррупцией.

Совет Европы выразил сожаление в связи с решением США, назвав страну ценным участником обмена опытом и практиками противодействия коррупции. В организации отметили, что остаются открытыми для возобновления сотрудничества с Вашингтоном в будущем.

До США из GRECO выходили только Россия и Беларусь. Сейчас организация объединяет около пяти десятков государств и проводит регулярные раунды оценки мер по предотвращению коррупции среди высокопоставленных чиновников, парламентариев, судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов.

Выход из GRECO стал частью более широкой линии администрации Дональда Трампа на пересмотр участия США в международных организациях. Ранее Вашингтон вышел из Всемирной организации здравоохранения, Совета ООН по правам человека и Венецианской комиссии Совета Европы. За неделю до объявления решения по GRECO США также отказались приглашать наблюдателей ОБСЕ на ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс.