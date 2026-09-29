Президент США Дональд Трамп одобрил предложение своего спецпредставителя в Восточной Европе Джона Коула о смягчении американских санкций против России в обмен на освобождение некоторых заключенных. Об этом пишет The Atlantic.

Сообщается, что спецпредставитель Трампа обратился со своей инициативой к американскому лидеру несколько месяцев назад. В настоящий момент план находится на ранней стадии.

Как отмечает издание, его реализация откроет президенту США путь к сделкам, связанным с нефтью, дизельным топливом, редкоземельными металлами и другими ресурсами. В то же время, пишет The Atlantic, такой шаг может вызвать волну возмущения со стороны Украины, Европы, а также ряда сторонников Трампа в Вашингтоне.

Ранее Коул применил аналогичный подход с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который пошел на освобождение сотен заключенных в обмен на ослабление санкций. По словам Трампа, Минск и Вашингтон уже ведут обсуждение масштабной сделки по поставкам калийных удобрений.

Коул уточнил, что Москва также участвует в этих переговорах. В случае, если они завершатся успехом, это станет редким примером участия России в торговой сделке США с 24 февраля 2022 года.

«Все это работает на возможность достижения мира. Чем больше взаимодействия, чем больше компромиссов — будь то экономические вопросы, обмен заключенными или что-то иное, — тем ближе мы, шаг за шагом, подходим к миру. В этом, по сути, и заключается миссия», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что сделает все возможное, чтобы заблокировать любые попытки снять санкции с России до завершения военных действий.