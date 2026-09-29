Великобритания использует потенциал ядерного сдерживания для поддержки Финляндии и других стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (JEF), куда входят государства Северной Европы. Об этом заявил начальник штаба британских ВМС Гвин Дженкинс в интервью Iltalehti.

Дженкинс подтвердил, что ядерные силы Британии станут «главной опорой сдерживания» для контингента JEF, так как все страны организации входят в НАТО.

«Наш потенциал ядерного сдерживания предназначен как для нужд НАТО, так и для обеспечения нашей собственной суверенной безопасности», — сказал он.

Издание Yle также сообщило, что страны JEF подпишут соглашение об углублении сотрудничества в сфере обороны на встрече, которая пройдет в Осло в ноябре.

«Именно поэтому я здесь — чтобы продемонстрировать нашу поддержку Финляндии. Именно поэтому, к примеру, британские силы ядерного сдерживания выделены в распоряжение НАТО. И именно поэтому Финляндия находится под «ядерным зонтиком», обеспечиваемым нашими подводными лодками, которые в данный момент несут боевое дежурство в Атлантике», — отметил Дженкинс.

Позднее британское посольство в Хельсинки пояснило, что заявление Дженкинса основывается «на том факте, что страны JEF являются членами НАТО и, следовательно, действуют в рамках более широкой системы сдерживания НАТО».

Как пишет Yle, новая договоренность не предполагает создания отдельного «ядерного зонтика» вне рамок стратегии расширенного сдерживания альянса, которую США, Великобритания и Франция распространяют на все государства-члены НАТО без ядерного оружия.