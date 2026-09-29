Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона рухнул до самого низкого уровня за всю историю: его поддерживают лишь 18% граждан. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на AFP.

По сравнению с концом июня популярность Макрона упала на 7 пунктов, показал онлайн-опрос, проведенный 28 сентября по заказу парламентского телеканала Public Sénat и региональных медиа.

Исследование было заказано, чтобы замерить общественные настроения перед выступлением президента в вечерних новостных программах, посвященных подорожанию топлива.

Популярность премьер-министра Себастьяна Лекорню резко снизилась, согласно опросу, опубликованному во вторник, 29 сентября, на фоне растущей обеспокоенности среди французов мерами по смягчению роста цен на топливо.

Популярность главы государства снизилась до 24% (минус 8 пунктов от июньского показателя).

Среди кандидатов в президенты на выборах 2027 года на вершине рейтинга остаются лидеры партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и Жордан Барделла — их поддерживают или симпатизируют им 35% опрошенных (минус 4 и минус 5 пунктов, соответственно).

Во Франции цена на дизельное топливо бьет рекорды: в конце сентября она составляет в среднем €2,41 за литр (более 230 рублей). Бензин SP95-E10 (соответствует АИ-95) стоит дешевле — €2,17 за литр.

В ходе опроса 75% респондентов назвали недостаточными меры правительства, принятые в ответ на резкий рост цен на топливо. Они предусматривают расширение субсидий для водителей, часто проезжающих большие расстояния.

62% опрошенных уверены, что власти должны выделить больше средств для решения проблемы, несмотря на дефицит бюджета.