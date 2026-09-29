Председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин обратил внимание на то, что драки и проявления насилия в стенах палаты парламента ушли в прошлое, передает корреспондент RTVI.

«У нас с вами в прошлое ушли нелицеприятные случаи, когда были и драки. И вот здесь женщины себя спокойно чувствуют. Было время, когда их таскали за волосы и, знаете, это „веселье“ на самом деле говорило как раз о том, что такое недопустимо. Но это было не так давно», — сказал Володин на заседании фракции.

Речь шла о событиях 9 сентября 1995 года. В тот день в Госдуме разгорелся спор о ситуации на Балканах, который внезапно перерос в драку. Независимый депутат Госдумы Николай Лысенко сорвал с «деморосса» Глеба Якунина архиерейский крест, но за бывшего священника вступилась Евгения Тишковская.

В потасовку вмешался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. С криком «Бей его, Коля!» он схватил женщину за волосы и стал оттаскивать ее от Лысенко. Дерущихся разняли. Сторонники ЛДПР распространяли в Госдуме листовки, где называли ее «белокурой бестией» и «провокатором».

Тишковская обратилась в Мещанский суд, который обязал партию выплатить ей 20 тысяч рублей и выпустить листовку с опровержением «порочащих бывшего депутата сведений».