Сенатор-республиканец Эрик Шмитт во время слушаний в юридическом комитете Сената попытался связать бывшего спецпрокурора Джека Смита с окружным прокурором округа Фултон Фани Уиллис, сославшись на его предполагаемое посещение матча Atlanta Hawks. Выяснилось, что Смит находился не в Атланте, а в Мэриленде на игре Iowa Hawkeyes с участием Кейтлин Кларк, сообщает AP.

Инцидент произошел 29 сентября на слушаниях, посвященных работе Смита, который руководил двумя федеральными расследованиями в отношении Дональда Трампа. Шмитт спросил бывшего спецпрокурора, находился ли тот 3 февраля 2024 года в Атланте и посещал ли матч NBA между Atlanta Hawks и Golden State Warriors. Смит ответил, что на такой игре не был.

Сенатор продолжил расспросы, предположив, что поездка могла быть связана с Фани Уиллис, которая в Джорджии вела отдельное уголовное дело против Трампа и его союзников. Шмитт также заявил, что ответы Смита могут свидетельствовать о даче ложных показаний.

Через несколько минут выяснилось, что документы, на которые ссылался сенатор, относились к другой баскетбольной команде. Смит действительно посещал матч 3 февраля 2024 года, но это была игра женских студенческих команд Maryland Terrapins и Iowa Hawkeyes в Колледж-Парке, штат Мэриленд. Он приехал посмотреть на одну из главных звезд студенческого баскетбола Кейтлин Кларк.

На ошибку обратила внимание сенатор-демократ Эми Клобушар. Она указала Шмитту, что Iowa Hawkeyes и Atlanta Hawks — разные команды, а матчи проходили в разных городах. Клобушар также раскритиковала республиканца за то, что на основании этой путаницы тот выдвинул против Смита серьезные обвинения.

После слушаний Шмитт, однако, отверг утверждение, что допустил ошибку. Он заявил журналистам, что лишь пытался выяснить, находился ли Смит в Атланте в тот день, и позже пошутил о том, что бывший спецпрокурор оказался поклонником Кейтлин Кларк.

Сами слушания прошли в условиях жесткого противостояния между республиканцами и демократами. Республиканские сенаторы обвиняли Смита в политически мотивированном преследовании Трампа и злоупотреблении полномочиями, тогда как сам бывший спецпрокурор отвергал эти утверждения и настаивал, что действовал на основании собранных доказательств и правил Минюста США.