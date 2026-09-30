Германия и Казахстан намерены расширить сотрудничество в энергетике, промышленности, добыче критически важных минералов и логистике. Канцлер Фридрих Мерц прямо заявил о заинтересованности Берлина в увеличении поставок казахстанской нефти в качестве замены российской, сообщила Tagesschau по итогам его встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы очень заинтересованы, например, в получении нефти из Казахстана взамен нефти, которую больше не получаем из России», — заявил Мерц.

Казахстан уже входит в число ключевых поставщиков нефти в Германию, а Токаев на встрече допустил дальнейшее увеличение объемов.

Другим направлением сотрудничества станут критически важные минералы, включая сырье, необходимое для производства аккумуляторов и высокотехнологичной продукции. Стороны договорились не ограничиваться торговлей ресурсами, а создавать совместные производственные мощности, переработку и цепочки поставок. Для этого Германия и Казахстан согласовали дорожную карту промышленного, технологического и сырьевого сотрудничества на 2026—2028 годы.

Документ предусматривает развитие добычи и переработки критического сырья, увеличение добавленной стоимости продукции внутри Казахстана и формирование более устойчивых цепочек поставок. Берлин и Астана также намерены сближать технические стандарты, чтобы облегчить работу германских компаний в республике.

Отдельное место в договоренностях заняла транспортная логистика. Германия и Казахстан назвали стратегически важным Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор. Он связывает Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию, позволяя перевозить грузы в обход территории России. Стороны договорились поддерживать дальнейшее развитие инфраструктуры этого маршрута совместно с Евросоюзом.

Токаев заявил, что Германия остается одним из ключевых торговых партнеров и инвесторов Казахстана. По его данным, товарооборот двух стран в 2025 году вырос на 13,4% и достиг $4,5 млрд, а накопленные германские инвестиции за 21 год составили около $8 млрд. Казахстанская сторона оценивает нынешний портфель совместных промышленных проектов в 40 инициатив.

По данным ARD, в рамках германо-казахстанского экономического форума дополнительно были запущены десятки проектов с предполагаемым общим объемом инвестиций более €1 млрд. Мерц назвал Казахстан важнейшим торговым партнером Германии в Центральной Азии. Помимо нефти и критических минералов, Берлин и Астана намерены развивать сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, зеленого водорода, цифровых технологий и искусственного интеллекта.