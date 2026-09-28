Казахстан попросил Украину прекратить атаки беспилотников на свои суда в Черном море. Об этом рассказал глава МИД республики Мухтар Тлеуберди в интервью изданию Ulysmedia.kz.

По словам министра, этот вопрос он поднимал на встрече со своим украинским коллегой Андреем Сибигой на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Прежде всего, с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море», — сказал он.

В Нью-Йорке Тлеуберди встретился и с главой МИД России Сергеем Лавровым. С обоими собеседниками, как он уточнил, обсуждались отношения «в контексте происходящего конфликта».

«На встрече с Лавровым мы призвали российскую сторону вести переговоры с Украиной», — добавил он.

Казахстан, по словам министра, не исключает, что станет площадкой для российско-украинских переговоров. Однако договариваться Москва и Киев, считает он, должны напрямую. Ответственность слишком высока, и ни один посредник не сможет решить вопрос извне, добавил глава МИД.

Возможность такой встречи ранее допускала и украинская сторона. 4 сентября Сибига в интервью тому же изданию допускал, что организовать переговоры и выступить посредником мог бы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По словам украинского министра, Киев готов к встрече на уровне лидеров, но не примет предложений, затрагивающих территориальную целостность страны.

В июле МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на гражданские суда, которые перевозили нефть через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Как говорилось в заявлении, удары были нанесены в Черном море 17 и 19 июля. Согласованный ранее механизм обмена информацией о судах, идущих под погрузку на терминалы КТК, при этом «был намеренно проигнорирован».

В министерстве расценили произошедшее как недопустимое посягательство на экономические интересы республики и потребовали немедленно прекратить удары. Там также предупредили, что по итогам оценки ущерба Казахстан оставляет за собой право добиваться компенсации.

Утром 19 июля в КТК сообщили о налете беспилотников на два танкера, которые грузились у морского терминала консорциума. Там уточнили, что пострадавших нет и разлива нефти не произошло. Погрузку остановили, а пожар на одном из судов потушили.