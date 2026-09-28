США и Иран не договорились об открытии Ормузского пролива, но ждут нового раунда переговоров. Британская полиция расследует предполагаемую подготовку нападения возле авиабазы, а партия Марин Ле Пен получила возможность создать собственную группу в Сенате. Эти и другие темы зарубежной прессы — в дайджесте RTVI.

Кризис вокруг Тайваня может обостриться после выборов 2028 года — Foreign Affairs

Нынешнее затишье в Тайваньском проливе не означает, что Пекин отказался от давления на остров, считает автор Foreign Affairs. По его оценке, Си Цзиньпин пока рассчитывает добиться более выгодной политической ситуации без войны. Поэтому важным рубежом он называет 2028 год, когда президентские выборы пройдут одновременно на Тайване и в США.

Китай может рассчитывать на возвращение к власти более склонного к диалогу Гоминьдана. Если же Тайвань вновь выберет Демократическую прогрессивную партию, автор допускает переход Пекина к более жестким мерам — досмотрам судов, ограничениям морского сообщения и попыткам сорвать поставки американского оружия. Это прогноз, а не сообщение о принятом Китаем решении.

Полиция расследует предполагаемый заговор возле базы ВВС США в Британии — The Telegraph

Британская контртеррористическая полиция задержала пятерых мужчин после сообщения о трех подозрительных фургонах возле авиабазы RAF Fairford, которую используют ВВС США. Машины обследовали саперы, жителей примерно 85 домов эвакуировали. Подозреваемые остаются под стражей, однако их вина не установлена.

The Telegraph со ссылкой на источники пишет, что следователи проверяют несколько версий, включая возможную связь с Ираном. Официально полиция не подтвердила ни мотив предполагаемого нападения, ни причастность какого-либо государства и подчеркивает, что расследование находится на ранней стадии.

Польша и Литва готовят план эвакуации через Сувалкский коридор — The Telegraph

Варшава и Вильнюс прорабатывают порядок массовой эвакуации на случай военной угрозы или другого крупного трансграничного кризиса. План должен охватить транспорт, прохождение границы и прием людей, в том числе при необходимости жителей Латвии и Эстонии. Двустороннее соглашение пока не заключено, пишет The Telegraph.

Сувалкский коридор — участок польско-литовской границы между Калининградской областью и Белоруссией. Он остается единственным сухопутным путем из стран Балтии в остальную часть НАТО. Литва сейчас проверяет маршруты эвакуации на учениях с участием государственных служб и добровольцев.

Иран отказался смягчать условия открытия Ормуза после ответа Трампа — Bloomberg

Тегеран предложил открыть Ормузский пролив на семь дней в обмен на снятие американской блокады своих портов. Дональд Трамп отверг эту схему, а иранская сторона заявила, что не собирается пересматривать требования, сообщает Bloomberg. Для дальнейшего восстановления судоходства Иран добивается также ослабления санкций и прекращения ударов; Вашингтон требует уступок по ядерной программе.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что окончательного официального ответа через посредников пока не получил. Трамп, подтвердив отказ от предложения, сообщил, что ожидает продолжения переговоров на этой неделе. Соглашения нет, но дипломатический канал остается открытым.

Возможный преемник Мерца потребовал ускорить реформы — Bloomberg

Премьер Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст публично призвал федеральное правительство быстрее принимать экономические решения после неудач ХДС на земельных выборах. По его словам, избиратели ждут результатов, тогда как пенсионная реформа и другие важные проекты слишком долго остаются незавершенными.

Вюст заявляет, что поддерживает канцлера Фридриха Мерца и сейчас не предлагает сменить руководство. Тем не менее Bloomberg рассматривает выступление политика, которого называют потенциальным преемником Мерца, на фоне ухудшения положения ХДС и растущего недовольства работой правительства.

Фицо пригрозил досрочными выборами из-за спора в коалиции — Bloomberg

Премьер Словакии Роберт Фицо предупредил союзников: если они продолжат борьбу за должности, парламентские выборы могут состояться уже в январе 2027 года. Поводом стал конфликт между лидером Словацкой национальной партии Андреем Данко и министром окружающей среды Томашем Тарабой.

Кадровые перестановки грозят сократить поддержку кабинета до 75 депутатов — на один голос меньше парламентского большинства, пишет Bloomberg. Пока ни одна из правящих партий официально не потребовала досрочных выборов. Заявление Фицо может быть попыткой заставить партнеров договориться.

Партия Ле Пен получила возможность создать собственную группу в Сенате — Bloomberg

Консерваторы сохранили контроль над верхней палатой французского парламента по итогам выборов половины ее состава. При этом «Национальное объединение» Марин Ле Пен вместе с союзниками увеличило представительство как минимум до 14 сенаторов — достаточно для формирования собственной парламентской группы, сообщает Bloomberg.

Это даст партии больше времени для выступлений, дополнительное финансирование и другие парламентские возможности. Речь не идет о переходе контроля над Сенатом к «Национальному объединению»: верхнюю палату избирают преимущественно представители местной власти, где у традиционных партий по-прежнему сильные позиции.

Трамп спросил Си Цзиньпина о покупке американского оружия — Financial Times

Президент США в какой-то момент поинтересовался у китайского лидера, хочет ли Пекин покупать американское оружие, рассказал посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью Fox News. Когда прозвучал вопрос, был ли он серьезным предложением и что ответил Си Цзиньпин, неизвестно. Американский чиновник заявил Financial Times, что Вашингтон не планирует продавать вооружения Китаю.

Высказывание привлекло внимание на фоне обсуждения нового пакета американского оружия для Тайваня. Пердью отверг предположения об изменении политики США в отношении острова и заявил, что работа над пакетом продолжается.

Корпорации угрожают штатам США переездом ради выгодных условий — Financial Times

Автор колонки Financial Times рассматривает спор вокруг покупки Warner Bros компанией Paramount как пример растущего влияния крупных корпораций на региональные власти. Калифорния и еще 11 штатов пытались заблокировать сделку, но отказались от иска после того, как компания допустила перенос бизнеса и рабочих мест.

По оценке автора, угроза переезда помогает бизнесу добиваться налоговых льгот, субсидий или более мягкого регулирования. Штаты при этом рискуют вступить в дорогостоящую конкуренцию друг с другом, теряя доходы без гарантии сохранить рабочие места надолго.

В Северной Ирландии заблокировали шествие «Оранжевого ордена» — Financial Times

Протестантская организация впервые за 28 лет попыталась провести шествие через католический район, жители которого перекрыли маршрут. Комиссия по парадам разрешила пройти лишь 35 участникам, без оркестров и музыки, однако полиция заявила, что не может безопасно обеспечить даже такое шествие.

Ко второй половине дня 27 сентября маршрут оставался заблокированным, но серьезного насилия не произошло, пишет Financial Times. Спор быстро приобрел политический характер: представители Sinn Féin поддержали протестующих, а Демократическая юнионистская партия обвинила их в неуважении к закону. В 1990-х годах конфликты вокруг этого маршрута сопровождались беспорядками.

Миланская неделя моды сделала ставку на яркую роскошь — Financial Times

Итальянские модные дома пытаются вернуть интерес покупателей выразительными цветами, сложными фактурами и театральными показами, пишет обозреватель Financial Times по итогам недели моды сезона весна — лето 2027. Среди удачных коллекций издание выделяет Gucci, а также показы Tod’s, Ferragamo и Bottega Veneta.

Общий вывод обзора: вместо спокойной элегантности бренды все чаще предлагают зрелище и изобилие, рассчитывая, что сильное впечатление вновь подтолкнет покупателей к покупкам.

Иран ищет способ заключить мир с Трампом без капитуляции — The New Yorker

Робин Райт описывает визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Нью-Йорк как попытку найти выход из войны с США и Израилем, сохранив для Тегерана приемлемые условия. Иранская сторона предложила план прекращения боевых действий и открытия Ормузского пролива, но Трамп его отверг, рассчитывая добиться больших уступок давлением.

Главное препятствие, по оценке The New Yorker, — порядок шагов: Тегеран требует ослабить блокаду и санкции до открытия пролива, тогда как Вашингтон хочет сначала получить уступки от Ирана. Возможность продолжить переговоры появилась, но ни одна из сторон пока не готова первой отказаться от своего основного рычага давления.