Денежные переводы родственникам нужно сопровождать понятной пометкой — «подарок», «на лечение» или «материальная помощь», — чтобы счета не заблокировали из-за возникших у ФНС (Федеральной налоговой службы) вопросов. Такой совет дал эксперт по налогам и налоговым проверкам Дмитрий Шумейко в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, налоговая служба вправе запросить у гражданина пояснения по любым регулярным поступлениям на карту. Но переводы от родителей к ребенку, даже если это одинаковая сумма каждый месяц, не являются налогооблагаемым доходом.

По п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ подаренные другими физлицами деньги освобождены от взимания НДФЛ, причем без ограничений по суммам и регулярности переводов.

«Родители могут перечислять ребенку деньги каждый месяц, например, по ₽30 тысяч, ₽100 тысяч или ₽300 тысяч. Декларацию 3-НДФЛ по таким поступлениям подавать не требуется», — уточнил Шумейко.

Решающее значение имеет не сам факт перевода денег, а экономический смысл операции. Если родители оплачивают жилье, обучение, лечение или повседневные расходы ребенка либо просто дарят деньги, налог в этом случае не уплачивается.

Риск, продолжил собеседник издания, возникает в другой ситуации — когда под видом семейной помощи фактически скрывается иная операция: когда родители переводят деньги как оплату за работу, услуги, аренду имущества или покупку товаров.

При этом сама регулярность переводов не влечет автоматическое начисление НДФЛ — налоговой инспекции необходимо доказать, что эти деньги являются именно оплатой труда или иной облагаемой экономической выгодой.

При крупных или регулярных выплатах эксперт порекомендовал сохранять банковские выписки и быть готовым предъявить документы, подтверждающие родство, а при необходимости — оформлять простой письменный договор дарения.

Если же речь идет о возврате займа или компенсации общих расходов, полезно хранить расписку, переписку с родственником и подтверждающие чеки, добавил он.

Тема блокировки счетов и карт из-за нестандартных операций также поднималась в последние месяцы. Банки могут ограничить доступ к карте из-за частых переводов малознакомым людям или резкого изменения объема операций, предупредил руководитель управления противодействия мошенничеству «Свой Банк» Сергей Игошин в беседе с RTVI.

По словам специалиста, антифрод-системы банков реагируют на операции, не соответствующие привычному финансовому поведению клиента — большое количество входящих или исходящих переводов, платежи без очевидного экономического смысла, крупные зачисления наличных через банкоматы или частые переводы по номеру телефона за товары и услуги.

«Сам по себе необычный платеж еще не означает, что клиент нарушает закон. Банки обязаны реагировать на признаки подозрительной активности, поэтому под проверки иногда попадают и добросовестные клиенты», — пояснил Игошин.

Он уточнил, что в случае блокировки важно не игнорировать запрос банка, а объяснить смысл операций и при необходимости предоставить документы, подтверждающие происхождение средств — после проверки ограничения в большинстве случаев снимаются оперативно.

Ранее председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова в комментарии для RTVI назвала главным фактором риска резкое превышение привычных сумм переводов. Адвокат советовала указывать в комментариях к переводам их назначение, сохранять договор купли-продажи при покупке автомобиля или документы о наследстве при сделках с недвижимостью, а также использовать разные банки для переводов и покупок, поскольку частая смена кредитных организаций тоже повышает риск блокировки.

Правовая основа для подобных ограничений появилась еще раньше. Член Совета Федерации Ольга Епифанова поясняла RTVI, что под ограничения могут попасть даже законные операции, если они покажутся подозрительными.

«Частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — приводила примеры сенатор.

Речь идет о поправках в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые вступили в силу 1 июня 2025 года: с этой даты у Росфинмониторинга появилось право приостанавливать на срок до 10 дней денежные операции граждан при подозрении на отмывание доходов или финансирование экстремизма, а в отдельных случаях — на 30 дней.

Банк обязан сообщить гражданину о временной блокировке в тот же день, а Росфинмониторинг — назвать основания для нее в течение трех рабочих дней, если человек сам обратится за разъяснением. У гражданина также есть право обжаловать решение о приостановке операций через Центробанк или в суде.