Польша предложила разместить на своей территории завод по выпуску ракет для зенитных комплексов Patriot, если США разрешат наладить такое производство Украине. Об этом, как сообщает RMF24, заявила замглавы польского Минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецка.

26 сентября в эфире TVN24 замминистра спросили о словах президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что американский лидер Дональд Трамп принял «окончательное решение» передать Киеву лицензии на изготовление ракет.

«Посмотрим, так ли будет. Мы выступали с инициативой: если такой завод планируют строить на Украине, то мы предлагаем построить его в Польше, чтобы он находился на так называемой безопасной территории», — сказала замминистра.

Она отметила, что Варшава отдельно добивается создания у себя сервисного центра Patriot, а затем и собственного производства ракет, и этот процесс не зависит от Киева.

«Мои собеседники в Вашингтоне подтвердили: даже если такое решение будет принято в отношении Украины, это не изменит наших усилий и не отменит согласия, данного Польше», — подчеркнула Собковяк-Чарнецка.

23 сентября в Госдепе США уточняли, что окончательного решения о лицензии для украинской стороны пока нет и переговоры продолжаются. Первые сигналы о сдвиге появились после встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. 25 сентября украинский президент сообщил о конкретных договоренностях с администрацией США.

Польша не первый месяц добивается права выпускать такие ракеты. Например, в мае замглавы Минобороны Цезарий Томчик заявлял, что Варшава получила от американского внешнеполитического ведомства предварительное одобрение на их производство.

В июле Собковяк-Чарнецка после встреч в Пентагоне и Госдепе рассказывала журналистам, что предложила наладить совместное изготовление ракет для Patriot в трехстороннем формате — с участием Вашингтона, Киева и Варшавы, передавало агентство PAP. Стороны, по ее словам, обсуждали заявление Трампа на саммите НАТО в Анкаре о возможном строительстве такого завода на Украине: глава Белого дома хочет, чтобы проект был «связан с Украиной».

Тем самым Польша, как пояснила замминистра, идет навстречу определенным опасениям американской стороны. «Речь идет о защите этого производства, чтобы оно просто находилось в безопасном месте», — добавила она.

18 августа в эфире радио TOK FM она предположила, что США определятся в течение месяца-двух, и назвала главным конкурентом Германию. Тогда же, по данным TVN24, Собковяк-Чарнецка заявила, что тема завода на Украине «полностью отпала», а вместо этого рассматривается его перенос в Польшу.

27 августа замминистра обороны Польши Павел Залевский сказал в Брюсселе, что страна располагает мощностями и готова выпускать у себя ракеты-перехватчики PAC-3, в том числе вместе с Киевом.

«Мы не хотим конкурировать ни с украинцами, ни с немцами, ни с кем-либо еще. Если получится наладить своего рода сотрудничество между компаниями, между странами, нас это устраивает», — подчеркнул он. По словам Залевского, такое производство должно поддерживать «не только НАТО, но и Украину, а возможно, прежде всего Украину».

Варшава, добавил он, тесно контактирует с производителем этих ракет Lockheed Martin и Белым домом, а также ждет как промышленных, так и политических решений.