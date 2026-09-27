В британском графстве Глостершир задержали нескольких мужчин по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, сообщает Би-би-си. Одновременно были эвакуированы жители местной деревни, находящейся у авиабазы, где размещены ВВС США.

По данным телерадиокорпорации, подозреваемых задержали рано утром в воскресенье, 27 сентября. После этого полиция объявила режим крупного инцидента в деревне Уэлфорд рядом с авиабазой Королевских ВВС Фэрфорд и начала эвакуацию мирных граждан.

«Специалисты по разминированию осматривают несколько автомобилей. Оцепление выставлено, но мы хотели бы заверить людей, что, по нашей оценке, инцидент локализован», — говорится в заявлении полиции графства.

Правоохранители добавили, что действуют совместно с партнерами по «хорошо отработанным планам».

Как пишет Sky News, у деревни заметили около 30 машин экстренных служб — полицейские автомобили, кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Оцепление, по его данным, охраняют вооруженные патрули. На месте также работает специальная бригада скорой помощи для опасных зон (HART), уточняет BBC.

Sky News обращает внимание, что полиция не подтверждала прямую связь происшествия с авиабазой, однако Уэлфорд граничит с аэродромом.

Один из очевидцев рассказал, что в последние дни охрану базы значительно усилили: подъезды перекрыты блокпостами и вооруженными полицейскими, рядом дежурят машины экстренных служб.

Представитель ВВС США сообщил Reuters, что в командовании в курсе публикаций в СМИ, но не комментируют конкретные меры защиты личного состава.

«501-е крыло боевого обеспечения и другие наши авиакрылья в Великобритании сохраняют бдительность и примут надлежащие меры для обеспечения безопасности американских военнослужащих, гражданского персонала, подрядчиков и их семей», — подчеркнул он.

Как напоминает BBC, с начала конфликта США с Ираном 28 февраля Фэрфорд используют для развертывания американских бомбардировщиков. В марте тогдашний премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Вашингтону «оборонительные» действия против иранских ракетных объектов с британских баз, после чего на Фэрфорде приземлились четыре таких самолета.

В июле Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Лондон, чтобы тот не позволял бомбардировщикам США взлетать с Фэрфорда. В ответ британские власти заявили, что вооруженные силы готовы защитить страну от любого нападения, напоминает Sky News.