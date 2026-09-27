Армия США выбрала 30 финалистов конкурса по разработке недорогих ракет-перехватчиков, которые смогут дополнять систему противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. В число участников вошли как крупнейшие оборонные компании, так и стартапы из США, Великобритании и Австралии, пишет Defence blog.

Конкурс xTech|Apex Intercept проводит программа Army FUZE xTech совместно с подразделением Capability Program Executive for Defensive Fires. Каждый из 30 финалистов получит $25 тыс. и возможность представить свою разработку специалистам армии США и конечным пользователям. Демонстрации запланированы на период с 1 октября по 30 ноября, а до 18 победителей планируется определить до конца года.

Американские военные рассчитывают найти решения, которые позволят увеличить количество доступных перехватчиков и снизить стоимость борьбы с различными воздушными угрозами. Новые ракеты должны дополнять Patriot при поражении самолетов и беспилотников, крылатых ракет, а также баллистических ракет малой и малой дальности. При этом целевая стоимость одного перехватчика армией пока не раскрывается.

Конкурс разделен на четыре направления. Десять компаний предлагают готовые недорогие перехватчики вместе с системами управления огнем. Среди них RTX — производитель Patriot, а также Anduril, AeroVironment, QinetiQ и несколько менее крупных разработчиков.

Еще семь участников работают над дешевыми твердотопливными ракетными двигателями. В их числе Northrop Grumman, L3Harris, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, Ursa Major, X-Bow Systems, австралийская DefendTex и британская Cambridge Aerospace.

Шесть компаний занимаются головками самонаведения — сенсорами, которые позволяют ракете наводиться на цель. В этой категории представлены Leonardo DRS, Toyon и Technology Service Corporation. Еще семь финалистов разрабатывают системы управления огнем и наведения, в том числе решения, способные работать без GPS.

Общий призовой фонд конкурса составляет до $8 млн. Победители в категории готовых перехватчиков смогут получить до $1 млн каждый, а в остальных трех направлениях — до $750 тыс. Кроме того, армия США может заключить с разработчиками последующие соглашения и контракты на создание прототипов и дальнейшее развитие технологий.

Выбор более дешевых перехватчиков связан с растущей нагрузкой на существующие запасы ракет. Американская армия одновременно сталкивается с необходимостью поддерживать собственные возможности ПВО и обеспечивать союзников, использующих Patriot. Конкурс прямо сформулирован как поиск способов увеличить объем производства перехватчиков и снизить стоимость поражения многочисленных воздушных целей.

Почему США ищут замену перехватчикам Patriot

Запасы ракет Patriot в США и других странах-союзниках существенно сократились после интенсивного применения этих систем в ходе боевых действий США и Израиля с Ираном. По оценкам экспертов, США израсходовали около 65% имевшегося до войны запаса перехватчиков Patriot, оставив менее 1 тыс. ракет. Оценка основана на открытых данных о расходе боеприпасов, темпах производства и предполагаемых запасах и потому не является официальной цифрой Пентагона, уточняет Defense News.

Отдельно проблема проявилась на Украине: в 2026 году Киев сообщал о резком сокращении поставок ракет ПВО по сравнению с предыдущим годом. На фоне российских массированных ударов украинская сторона указывала на нехватку американских перехватчиков Patriot. С июля 2026 года Украина не может перехватывать баллистические ракеты.

В августе Reuters со ссылкой на оценки американских источников также писал, что дефицит перехватчиков Patriot стал глобальной проблемой: их запасы были истощены одновременно боевыми действиями на Украине и войной на Ближнем Востоке. Стоимость одного перехватчика PAC-3 MSE оценивается примерно в $4—5 млн, что делает применение таких ракет против относительно дешевых целей экономически проблематичным.