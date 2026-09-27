Интенсивность коммерческого судоходства через Ормузский пролив остается примерно на 75% ниже уровня, который фиксировался до начала конфликта между США и Ираном. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO).

По данным ведомства, основную часть судов, продолжающих проходить через пролив, составляют танкеры. При этом из 43 сообщений об инцидентах с применением снарядов, поступивших в UKMTO с 26 июля, 26 связаны с южным маршрутом у побережья Омана.

На фоне сохраняющихся рисков Управление Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) предупредило суда о возможных серьезных ограничениях в случае движения по несанкционированным маршрутам.

В ведомстве заявили, что получают сообщения о случаях, когда фрахтователи вынуждают экипажи следовать по маршрутам, которые иранская сторона считает недопустимыми. По оценке PGSA, такие действия создают угрозу финансовых и человеческих потерь для судов, их владельцев, капитанов и экипажей, а также могут ограничить возможность последующего прохода через Ормузский пролив.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что восстановление полноценного движения судов через пролив возможно при выполнении США ряда условий. По его словам, эти требования предусмотрены меморандумом о взаимопонимании, который Вашингтон и Тегеран подписали летом в рамках мер по деэскалации кризиса.

Аракчи также сообщил о предложенном Ираном семидневном плане восстановления судоходства. По его словам, если США согласятся с инициативой, отсчет семи дней начнется с момента принятия предложения. Министр заявил, что Вашингтон может выполнить свои обязательства за четыре-пять дней, а полноценное открытие пролива для навигации может произойти на шестой день.

После этого, по замыслу иранской стороны, США и Иран смогут перейти к переговорам по вопросам, которые привели к военному противостоянию.