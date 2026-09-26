Расходы на создание постоянной военной базы США в Польше, которую польский лидер Кароль Навроцкий ранее назвал «Форт Трампа», могут составить до $4,4 млрд. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на Бюро национальной безопасности при президенте.

«Для программы, рассчитанной на несколько лет, эти затраты не превышают финансовых возможностей бюджета Министерства национальной обороны», — заявили собеседники издания.

Они также отметили, что окончательная стоимость будет зависеть от расположения и масштабов военной базы. По словам сотрудников бюро, в настоящий момент речь идет о дислокации 5 тысяч американских военнослужащих.

Сроки принятия решения по этому вопросу остаются неизвестны, однако «при благоприятных условиях» проект может быть завершен уже в 2029 году, заявили в ведомстве. Там также сравнили поставленную задачу со строительством «небольшого города».

При этом американская сторона пока не может дать твердых обязательств Варшаве, несмотря на заявленную со стороны Навроцкого готовность оказать всю необходимую поддержку усилиям США. Решение может быть принято по итогам пересмотра численности американских войск в Европе. Однако тема развертывания базы продолжает вызывать разногласия среди политиков и военных США.

В качестве ключевых параметров проекта упоминаются близость к аэропорту, транспортным узлам и логистическому центру. Источник в канцелярии президента Польши уточнил, что в случае, если речь идет о размещении тяжелых бригад или армейских дивизий, лучшим местом могли бы стать окрестности Вроцлава.

Однако при усилении сухопутного контингента значительной группировкой ВВС, «более удачным решением», по его словам, могла бы стать Познань, ввиду наличия военного аэродрома в Кшесинах. Собеседник издания также упомянул, что в качестве одного из вариантов рассматривается Щецин.