Угроза применения военной силы Соединенными Штатами против Кубы сохраняется. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на Генассамблее ООН. Он также раскритиковал слова президента США Дональда Трампа, который назвал Остров Свободы «несостоявшимся государством».

«Несколько дней назад президент США утверждал с этой трибуны, что Куба — это «несостоявшееся государство». Если это так, почему тогда нужно было заблокировать доставку топлива, почему нужны эти вторичные санкции? Почему тогда нужно угрожать, преследовать, оказывать давление на все государства на планете?» — задался вопросами Паррилья.

Глава кубинского внешнеполитического ведомства также напомнил, что Трамп признал, что правительство его страны оказывает самое большое давление, которое когда-либо оказывалось на Кубу. Ранее американский лидер подчеркивал, что «нужно только выдвинуться и все уничтожить».

«Угроза применения военной силы против Кубы сохраняется, однако это нарушение международного права и попрание Устава ООН. Если это действительно произойдет, это станет очень серьезным и крупным преступлением», — отметил кубинский дипломат.

По словам Паррильи, при таком сценарии жертвы будут не только на Кубе но и среди молодых американцев, а также это приведет к огромным разрушениям.

«Мы надеемся, что этого никогда не произойдет. Куба со всей решимостью воспользуется своим законным правом на самооборону», — заключил он.

26 сентября Трамп допустил, что Вашингтон и Гавана могут заключить соглашение. По его словам, для этого вряд ли понадобятся американские военные.

«Мы хотим помочь Кубе. Мы хотим открыть Кубу для нашего народа», — сказал он журналистам.

При этом CBS News со ссылкой на внутренние армейские документы и источники сообщил, что Соединенные Штаты, вероятно, готовятся к операции на Кубе.

В файлах говорится, что штаб армейского резерва США запрашивает у подчиненных командований данные о доступности шести типов формирований, которые могли бы перейти в распоряжение Южного командования США.

Куба напрямую не упоминается в документе, однако собеседники телеканала подтвердили, что планирование ведется с расчетом на Остров Свободы.