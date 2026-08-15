Белый дом сейчас делает ставку не на силовой сценарий против кубинского руководства, а на ужесточение санкций и экономическое давление на Гавану. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, среди причин — отсутствие на острове фигуры, которую США могли бы использовать для управления страной в переходный период.

По данным агентства, цель Вашингтона — перекрыть режиму все источники доходов, спровоцировать раскол в верхах и вынудить власти острова к переговорам. Несмотря на то, что торговое эмбарго против Кубы действует с начала 1960-х, в команде госсекретаря Марко Рубио, как утверждают собеседники Bloomberg, решили, что денежные потоки в пользу семьи Кастро и военной элиты можно ограничить еще жестче.

Агентство отмечает, что этот подход напоминает недавнюю смену курса по Ирану, где США тоже сместили акцент с военной силы на экономическое давление. Накануне министр финансов Скотт Бессент анонсировал против Тегерана меры, которых, по его словам, еще не было в истории экономической изоляции государств.

При этом силовой вариант, как пишет Bloomberg, окончательно не снят с повестки, учитывая непредсказуемость Трампа, просто сейчас он отошел на второй план.

Почему США отказались от венесуэльского сценария

Одной из причин решения Белого дома перейти к санкционному «удушению» стала сложная ситуация внутри самой Кубы, отмечается в статье. В отличие от Венесуэлы, где после захвата президента Николаса Мадуро США получили возможность влиять на Каракас через Делси Родригес, на острове, по оценке американских чиновников, нет фигуры, которую можно было бы использовать как переходного лидера.

Bloomberg пишет, что президент Мигель Диас-Канель находится под влиянием семьи Кастро, реальная власть распределена между родственниками Кастро, военными и партийной бюрократией, а внятной оппозиции нет.

Еще один фактор — внешнеполитический. Идея, которую ранее озвучивал президент США Дональд Трамп, заняться Кубой после Ирана выглядит все менее реалистичной на фоне затянувшейся и непопулярной для Соединенных Штатов войны на Ближнем Востоке. По словам источников агентства, Вашингтон сейчас скорее подталкивает Тегеран к сделке перед промежуточными выборами, а пользы от ударов по острову у берегов Флориды в Белом доме не видят. Кроме того, Трамп не хочет проведения наземной операции.

Сработает ли план США

Вашингтон, как пишет Bloomberg, уже усиливает кампанию давления. В мае Соединенные Штаты ввели санкции против военного бизнес-конгломерата GAESA, крупнейшего игрока в туристическом секторе Кубы, а в июле — против министерства туризма. По данным Bloomberg, морская блокада нефтяных поставок, ставшая возможной после установления американского контроля над Венесуэлой, уже привела к серии масштабных отключений электричества на острове.

Агентства ООН предупреждают, что дальнейшее ужесточение ограничений грозит гуманитарным кризисом, нехваткой продовольствия и лекарств. Перебои с электричеством, как отмечает агентство, уже бьют по больницам и лечению онкобольных.

Кубинские власти назвали американские санкции «геноцидными» и заявили, что готовы обсуждать экономические реформы и переговоры, но не смену политической системы страны.

После задержания Мадуро Трамп не раз намекал, что кубинские лидеры могут стать «следующими», напоминает агентство. Республиканцы из Флориды также подогревали ожидания: конгрессмен Карлос Хименес, в частности, допускал, что Трамп и Рубио способны «уничтожить» кубинский режим «за считаные секунды».

В мае директор ЦРУ Джон Рэтклифф посещал Кубу для переговоров с руководством страны. Тогда представитель разведки на условиях анонимности говорил Bloomberg, что Рэтклифф хотел дать понять кубинской верхушке: Трампа «нужно воспринимать всерьез».

Заметно изменил тон и сам Рубио — американец кубинского происхождения, много лет жестко критиковавший власти Кубы. Если сразу после захвата Мадуро он предупреждал, что у руководства острова впереди «большие неприятности», то теперь высказывается осторожнее. На этой неделе в подкасте Кейти Миллер он сказал, что к завершению срока нынешней администрации в январе 2029 года Куба будет находиться на «необратимом пути к совершенно иному будущему».

Теперь формулировки иные: к концу срока администрации в январе 2029 года Куба «встанет на необратимый путь к совершенно иному будущему», сказал госсекретарь на этой неделе в подкасте Кейти Миллер, уйдя от прямого ответа на вопрос, станет ли остров «следующим». По его словам, нельзя «выкорчевать за одну ночь» то, что «простояло 70 лет», и «посадить на этом месте новое» — «ведь оно пускает корни».

В Госдепе Bloomberg заявили, что у Трампа в отношении Кубы есть много вариантов действий.