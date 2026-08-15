Конституционный совет Франции признал инициированный президентом Эмманюэлем Макроном запрет социальных сетей для детей младше 15 лет не соответствующим основному закону страны. Об этом сообщается в постановлении судебной инстанции, пишет Le Monde.

После решения совета глава государства поручил премьер-министру Себастьену Лекорню в кратчайшие сроки проработать «юридически надежную» редакцию нормы.

Речь идет о первой статье закона о защите несовершеннолетних от рисков, связанных с использованием соцсетей. Именно ее в конце июля оспаривали депутаты от Социалистической партии и движения «Неподчинившаяся Франция».

Конституционный совет счел, что оспоренное ими положение наносит свободе выражения мнений и общения подростков ущерб, который «не является адекватным, необходимым и соразмерным». Одновременно институт признал конституционное требование защиты высших интересов ребенка.

Ключевой аргумент состоит в том, что запрет сформулирован слишком широко.

«Введенный запрет может применяться к таким онлайн-сервисам, риски которых для здоровья и безопасности несовершеннолетних (…) не установлены», — говорится в решении.

Закон, принятый парламентом 21 июля и запланированный к введению в действие с 1 сентября, отсекал самых юных пользователей не только от TikTok, Snapchat, X и Instagram*, но и от социальных функций популярных платформ вроде YouTube — каналов обмена контентом и комментариев, — а также от мессенджеров (например, WhatsApp) и некоторых онлайн-игр.

Исключения предусматривались лишь для онлайн-энциклопедий и образовательных или научных каталогов. Конституционный совет назвал этот перечень слишком ограниченным.

Поскольку жалоба касалась только первой статьи, Конституционный совет не высказался о другой норме того же закона — запрете мобильных телефонов в лицеях, который должен начать действовать с 1 сентября.

Как обосновано отклонение запрета

Опираясь на ст. 11 Декларации прав человека и гражданина, совет указал, что с учетом всеобщего распространения онлайн-сервисов и их роли в участии в демократической жизни и обмене идеями свобода выражения подразумевает и свободу доступа к таким сервисам.

Отдельная претензия касается того, что закон не учитывал позицию родителей как участников воспитания детей, не позволяя им ни снять запрет, ни ограничить его отдельными платформами.

По мнению совета, запрет не предполагал никакой индивидуальной оценки риска — ни с учетом возраста подростка и степени его зрелости, ни с учетом семейной ситуации и характера самого сервиса.

Вторая причина отклонения запрета затрагивает приватность. Закон обязывал платформы внедрить один или несколько механизмов проверки возраста при регистрации, но не описывал техническую реализацию. Фактически подтверждать свой возраст пришлось бы всем пользователям, включая совершеннолетних.

По оценке членов совета, законодатель не определил условия и границы такой проверки и потому не предусмотрел юридических гарантий, необходимых для защиты права на уважение частной жизни. В состав института входят, в частности, его председатель Ришар Ферран и бывший премьер-министр Ален Жюппе.

В итоговой формулировке совет указал, что первая статья закона противоречит Конституции, — «без необходимости рассматривать остальные претензии».

Подростки были не против, родители — за

Запрет был одной из главных инициатив финальной части президентского мандата Эмманюэля Макрона, который боролся с тревожностью, депрессией, нарушениями сна и кибертравлей среди подростков.

Текст закона уже и так многократно перекраивался Национальным собранием и Сенатом: верхняя палата переписала значительную часть и внесла в него «черный список» подпадающих под запрет соцсетей, чтобы сузить сферу применения. От этой идеи в финальной версии отказались из-за опасений расхождения с общеевропейским правом.

Опрошенные Agence France-Presse родители школьников и эксперты выразили разочарование по поводу решения Конституционного совета.

«Срочная мера защиты несовершеннолетних во Франции от платформ с токсичным дизайном только что была похоронена», — заявила AFP невролог Серван Мутон, соруководитель комиссии «Дети и экраны».

Сами подростки относились к планируемому запрету скорее благосклонно: по данным исследования регулятора Arcom, опубликованного в июле, его поддерживали более двух третей опрошенных в возрасте от 10 до 14 лет.

Часть глобального тренда

Французский закон стал первым подобным в Европе и был частью глобального тренда. Осенью 2025 года Австралия первой в мире запретила соцсети детям младше 16 лет, и с тех пор о принятии или проработке аналогичных мер объявили Бразилия, Индонезия, Великобритания и Новая Зеландия.

Результаты австралийского эксперимента оказались неоднозначными. Исследование, опубликованное в British Medical Journal, зафиксировало почти неизменное поведение пользователей 12—13 лет, небольшое снижение активности среди 14—15-летних и рост — у тех, кому 16 и больше.

Обходить ограничения подростки научились быстро: они регистрируют аккаунты на имя более взрослых людей или подключаются через VPN, позволяющий изменить страну местонахождения.

Европейская комиссия в июле анонсировала собственный подход — «поэтапный и градуированный» доступ несовершеннолетних к соцсетям, а комитет экспертов рекомендовал запрет для детей младше 13 лет с правом каждой страны установить свой возрастной порог.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности