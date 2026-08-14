Тушинский суд Москвы взыскал с владельца телеграм-канала «Двач» Наримана Намазова почти 140 тыс. рублей по делу о краже чужих постов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале истец, автор канала о японской гравюре «Укиё-э каждый день», который представляется как Иоан.

По его словам, в суде «без труда» удалось отбиться от «смешных попыток оправдаться» со стороны ответчика. В итоге судья добавила еще почти 40 тыс. сверх суммы, которую запрашивал истец.

Решение еще не вступило в силу, у владельца «Двача» есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.

В карточке дела на сайте суда говорится, что иск удовлетворен частично.

Иоан уточнил «Осторожно, новости», что изначально требовал 100 тыс. рублей за кражу постов, а также компенсацию судебных издержек. Затем сумму иска увеличили еще на 100 тыс. рублей. В итоге суд постановил, что ответчик должен выплатить 138 тысяч рублей.

Админ «Укиё-э каждый день» (13 тыс. подписчиков) подал в суд на «Двач» (около 1 млн подписчиков) из-за двух постов, которые канал забрал к себе, удалив авторство и добавив свои водяные знаки. В «Дваче» украденные посты набрали около 250 тыс. просмотров, причем за ними следовала реклама.

Автор, чьи права были нарушены, отправил каналу досудебную претензию, но получил ответ, что «нельзя запатентовать буквы и слова русского языка». Украденные посты в «Дваче» удалили, но Иоан решил добиваться компенсации через суд.

Он рассказал «Осторожно, новости», что оплатил работу адвоката деньгами, которые копил на поездку в Японию.

Аналогичный иск он подавал против ресурса DTF, но решение по нему еще не вынесено.