Массовое отключение электричества произошло 14 августа в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. В Ташкенте связали перебои с аварией в энергосистеме соседней страны, не уточнив, о каком государстве идет речь. Позднее в Казахстане рассказали, что причиной блэкаута стало отключение двух гидрогенераторов Токтогульской ГЭС в Киргизии.

По данным KEGOC, технологическое нарушение произошло в 14:37 по местному времени. После этого отключились три линии электропередачи напряжением 500 кВ, а южная зона энергосистемы Казахстана и энергосистема Центральной Азии перешли в изолированный режим. Объем ограничений компания предварительно оценила в 2,81 ГВт.

Без света временно остались Алма-Ата и 10 районов Алматинской области, Бишкек и несколько населенных пунктов Чуйской и Иссык-Кульской областей, Душанбе и другие города Таджикистана, а также Сурхандарьинская область на юге Узбекистана и еще ряд районов.

В столице Казахстана, по данным жителей, перестали работать светофоры, из-за этого на дорогах образовались пробки. Также люди жаловались на перебои с интернетом, пишет «Интерфакс».

В Киргизии отключение длилось в течение 30-50 минут. В местном Минэнерго сообщили, что энергосистема страны временно перешла на изолированную работу, а автоматика сработала из-за скачка напряжения, чтобы защитить оборудование. Вскоре подача электричества была полностью восстановлена.

Власти Таджикистана тоже заявили о возвращении энергосистемы к штатной работе. Министерство энергетики и водных ресурсов республики сообщило, что для выяснения причин аварии создадут межведомственную рабочую группу.

«Распространяемая информация о предполагаемой аварии на Нурекской ГЭС является необоснованной», — подчеркнули в ведомстве.

Энергоснабжение в единой энергосистеме Казахстана было восстановлено в течение двух часов.

Позднее в KEGOC рассказали, что причиной блэкаута стало отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Киргизии общей мощностью 600 МВт.

«14 августа 2026 года в 14:37 отключение двух гидрогенераторов <…> привело к перегрузу транзита Север — Восток — Юг ЕЭС Казахстана и отделению Южной зоны от ЕЭС Казахстана и энергосистем ОЭС Центральной Азии (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан)», — сообщили в компании.

На фоне блэкаута в Алма-Ате перенесли концерт американского рэпера Канье Уэста, запланированный на 14 августа. Как писали местные СМИ, зрителям объяснили перенос погодными условиями и соображениями безопасности.