Россия по итогам июня опустилась со второго на четвертое место среди крупнейших поставщиков газа в Евросоюз по совокупным поставкам СПГ и трубопроводного газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Лидером по закупкам российского топлива оказалась Бельгия.

Первое место среди поставщиков газа в ЕС сохранили США, которые экспортировали СПГ на 1,83 млрд евро, хотя за месяц их поставки сократились на 22%. На втором месте Норвегия с 1,52 млрд евро, что на 7% больше, чем в мае. Третьим стал Алжир, поставивший газа на 1,39 млрд евро против 1,4 млрд месяцем ранее.

Общая стоимость российского газового экспорта в ЕС за месяц снизилась с рекордных 1,5 млрд до 1,35 млрд евро, то есть на 10%. При этом в годовом выражении поставки выросли на 43%.

На СПГ пришлось 808,8 млн евро — на 13% меньше, чем в мае, но на 56% больше, чем год назад. Поставки трубопроводного газа составили 541,7 млн евро: это на 6% меньше в месячном выражении и на 27% больше в годовом.

Крупнейшим покупателем российского газа среди стран ЕС в июне стала Бельгия. Ее закупки выросли на 27% к маю и в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 268 млн евро. Речь идет только о СПГ.

На втором месте Франция, которая также импортировала только российский СПГ. За месяц ее закупки сократились на 30%, до 257,6 млн евро, но в годовом выражении выросли на 42%.

Третьей стала Венгрия (она покупает только трубопроводный газ). Ее импорт увеличился на 7% по сравнению с маем и составил 218,3 млн евро, однако по сравнению с июнем прошлого года снизился на 2%.

В пятерку крупнейших покупателей российского газа в ЕС также вошли Испания с 201,3 млн евро и Болгария с 142,9 млн евро.