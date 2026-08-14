Bloomberg показал, как на ферме в американском штате Мэриленд испытывают технологию автономных роев беспилотников, способных самостоятельно распознавать и атаковать цели. Разработчики считают, что подобные системы могут стать одним из ключевых направлений развития вооружений, а Пентагон уже проводит испытания таких технологий.

Во время демонстрации пять небольших квадрокоптеров поднялись над полем и выстроились буквой V. Оператор указал на находившийся примерно в 200 м от них танк и назначил каждому беспилотнику отдельный участок цели. После этого дроны самостоятельно направились к машине и последовательно врезались в ее борт.

Вместо взрывчатки беспилотники несли заряды с мелом, поэтому танк не получил повреждений. Испытание должно было продемонстрировать работу режима, при котором дроны самостоятельно удерживают выбранную цель и корректируют траекторию ее движения.

Демонстрацию проводила американская компания Auterion, специализирующаяся на программном обеспечении для беспилотников. Ее генеральный директор Лоренц Майер ранее занимался исследованиями в области компьютерного зрения и систем пространственного позиционирования.

По словам Майера, поддерживаемые Auterion беспилотники уже совершили около 6 тыс. автономных ударов на Украине. В последних версиях системы вычислительные мощности для компьютерного зрения размещаются непосредственно на борту дрона. По утверждению предпринимателя, такие аппараты уже сотни раз применялись для ударов по целям с использованием автоматического распознавания.

По данным Bloomberg, среди заказчиков технологий Auterion находятся как минимум семь вооруженных сил, включая США, европейские страны и Тайвань.

Система может автономно выполнять разные этапы операции — от полета и обмена данными между беспилотниками до обнаружения и выбора цели. Сейчас, по словам Майера, перед нанесением удара цель, выбранную искусственным интеллектом, должен подтвердить человек. Однако технически возможно создание системы, которая будет выполнять весь процесс без участия оператора.

Именно такая перспектива вызывает обеспокоенность у правозащитников и международных организаций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступал за запрет автономных систем, способных самостоятельно принимать решения о лишении человека жизни.

Auterion вошла в число 27 компаний, выбранных Пентагоном для участия в программе Swarm Forge по разработке автономных роев беспилотников. В рамках предыдущих испытаний компания использовала дроны, которые скоординированно уничтожили три надувные модели танков на базе Национальной гвардии Флориды. В сентябре Auterion предстоит очередной этап испытаний. Среди конкурентов компании — Anduril, Lockheed Martin и Palantir.