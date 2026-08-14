ЕС готовится к полному отказу от оставшихся поставок российского газа, однако на практике страны блока продолжают закупать СПГ из России, а часть государств и бизнеса выступает против слишком быстрого разрыва. На этом фоне эксперты, опрошенные RTVI.eu, предупреждают: для Европы проблема может заключаться не столько в физической нехватке газа, сколько в долгом периоде высоких цен и росте зависимости от США.

В январе 2026 года Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на импорт российского газа. Ограничения по краткосрочным контрактам начали действовать весной и летом того же года: с 25 апреля — для СПГ, с 17 июня — для трубопроводного топлива. Для долгосрочных соглашений предусмотрен переходный период: до 1 января 2027 года в случае со сжиженным газом и до 30 сентября — с трубопроводным.

При этом рынок пока движется в обратную сторону. В первом полугодии 2026 года страны союза импортировали с проекта «Ямал СПГ» рекордные 9,89 млн тонн. По данным центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), крупнейшими покупателями за этот период стали Испания — 337 млн евро, Франция — 253 млн и Бельгия — 252 млн. В марте, по тем же данным, Мадрид вышел на первое место по объему закупок: 355 млн евро, что на 124% больше, чем месяцем ранее.

Во многом это объясняется инфраструктурой страны: в Испании действует крупнейшая в Европе сеть терминалов приема и регазификации, которая позволяет принимать большие объемы морем и затем распределять их по общей системе блока.

При этом испанские власти формально поддерживают полный запрет с 1 января 2027 года. Однако часть бизнеса призывает не форсировать решение. Так, управляющий портом Бильбао Иван Хименес в интервью Financial Times предупреждал, что слишком быстрый отказ от российских объемов может привести к новой зависимости — уже от американского газа.

По мнению члена подкомитета «Деловой России» по нефтегазодобыче и нефтегазопереработке Владимира Бобылева, раздражение в Европе связано не только с самими закупками, но и с тем, что экономика Испании выглядит устойчивее части партнеров по еврозоне.

«Главное, что раздражает ЕС, — рост ВВП Испании выше, чем в среднем по еврозоне», — считает он. Эксперт связывает это в том числе с доступом к более дешевому российскому сырью.

Испания не единственная страна, выступающая против форсированного отказа. В июле 2026 года Греция заблокировала согласование 21-го пакета санкций, возражая против ограничений на перевозку российского СПГ в третьи страны. Афины объясняли это защитой интересов греческой судоходной компании Dynagas, принадлежащей Георгию Прокопиу: ее газовозы обслуживают «Ямал СПГ».

В итоге стороны нашли компромисс: Dynagas разрешили еще 12 месяцев возить российский газ в третьи страны, ограничив объемы уровнем 2025 года. После этого Афины сняли возражения. В отличие от истории с Мадридом, здесь спор шел не о внутренних закупках, а о транзите и логистике.

Как считает эксперт Финансового университета Игорь Юшков, после полного отказа от российского топлива Европа столкнется прежде всего с высокими ценами. По его словам, ситуацию осложняют проблемы с судоходством в Ормузском проливе: из-за этого катарские объемы поступают на мировой рынок с перебоями, а европейские компании не спешат активно заполнять подземные хранилища, опасаясь закупить сырье слишком дорого.

«Россия — второй по объему поставщик СПГ на европейский рынок. Получается, страны ЕС должны отказаться от одного из ключевых поставщиков», — отметил Юшков.

По его оценке, Брюсселю придется активнее конкурировать за свободные партии с покупателями из Азии. Дополнительные объемы, вероятно, будут искать в США, Африке и, при необходимости, даже в Австралии, хотя такой маршрут менее удобен из-за расстояния.

Главной проблемой, по мнению Юшкова, станет не дефицит как таковой, а стоимость газа, которая особенно болезненно ударит по промышленности. Он напомнил, что в 2021—2023 годах потребление в Европе сократилось примерно на 100 млрд кубометров, в том числе из-за снижения спроса со стороны предприятий.

«Сейчас, в общем-то, то же самое вполне может быть — некая волна деиндустриализации пройдет», — считает эксперт.

Бобылев, в свою очередь, полагает, что отказ от российских объемов не делает Европу независимой, а лишь меняет характер зависимости.

«Европа, избавившись от зависимости от российского газа, попала в монопольную зависимость от американского, более дорогого», — сказал он.

Отдельно собеседник RTVI обратил внимание на позицию Германии. По его оценке, немецкий бизнес не прекратил закупки полностью, а продолжает получать российский газ косвенно — в виде регазифицированного топлива через соседние страны. «То, что Германия в ярости, на самом деле это очень лукавая позиция немцев», — заявил Бобылев.