Импортный бензин, привезенный в Россию из Индии и Марокко, до сих пор не попал на внутренний рынок. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли пишет специализированный портал «ИнфоТЭК».

Топливо простаивает в танкерах в порту Мурманска — его не сливают из-за того, что нефтяные компании и регуляторы не могут согласовать цену реализации.

По словам одного из собеседников издания, знакомого с ситуацией, продавцы просят за импортный бензин до 150 тысяч рублей за тонну, обосновывая это сложной логистикой поставок. Российские регуляторы, в свою очередь, настаивают, чтобы топливо реализовывалось по ценам внутреннего рынка.

Источник в трейдерских кругах рассказал «ИнфоТЭКу», что ему предлагали купить индийский АИ-92 сначала по 130 тысяч рублей, а потом — по 110 тысяч рублей за тонну. Эту информацию изданию подтвердил и другой трейдер.

Для сравнения: на вчерашних биржевых торгах цена АИ-92 по территориальному индексу европейской части России составила 77,62 тысячи рублей за тонну.

При этом ситуация с ценами на бирже может отличаться в зависимости от поставки и производителя, отмечает «ИнфоТЭК». Например, 6 июля белорусский АИ-92 торговался на бирже по 140—142 тысячи рублей за тонну, а АИ-95 — по 180 тысяч рублей.

Издание указывает и на еще одно последствие топливного кризиса — разрыв в ценах моторного топлива на 20—40 тысяч рублей между биржей и вторичным рынком. По отдельным сделкам, согласно открытым данным, разница достигала 140 тысяч рублей.

Россия получила первую партию индийского бензина — 42 тысячи тонн — еще 5 августа. По данным аналитической компании Kpler, это продукция компании Nayara Energy, более 49% которой владеет «Роснефть».

Собеседники «ИнфоТЭК» сообщили, что импортный бензин в страну завезли несколько крупных нефтяных компаний, но не смогли назвать конкретные объемы поставок.

Специально для торговли индийским бензином создали биржевой базис с поставкой на железнодорожную станцию Кола в Мурманской области. В конце июля Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ввела под него новые торговые инструменты на АИ-92, но торги так и не начались.

По словам другого источника «ИнфоТЭК», в дальневосточном порту Козьмино еще несколько недель назад разгрузили танкер с топливом из Сингапура.

Почему продавать импортный бензин в России невыгодно

Ключевым препятствием для запуска продаж импортного топлива остается цена. Для импортного бензина АИ-92 она складывается из экспортной котировки, обязательных логистических и налоговых платежей.

Один из трейдеров поделился с «ИнфоТЭК» формулой расчета:

базовая котировка FOB Med — $960 за тонну ,

, плюс премия за российское направление в размере $20,

плюс стоимость фрахта — $150,

плюс портовая перевалка — еще $20,

получается — $1210 за тонну (около 101,7 тыс. рублей) без учета налогов,

плюс акциз в размере 18 411 рублей на тонну,

плюс НДС в 22%,

итого — порядка 146,6 тысячи рублей за тонну.

При таком уровне внутренних цен без компенсации разницы импортерам невыгодно продавать в России бензин из-за рубежа.

Что придумало российское правительство

Для возмещения затрат на импорт бензина и дизельного топлива власти РФ распространили на зарубежные поставки демпфирующий механизм.

Правительство компенсирует нефтяным компаниям разницу между внутренними ценами на топливо и экспортной альтернативой — это должно стабилизировать рынок.

В июле 2026 года Федеральная антимонопольная служба утвердила порядок расчета стоимости бензина на зарубежном (индийском) рынке для определения топливного демпфера на импортируемое топливо.

В материалах ФАС отмечалось, что в июне стоимость импортной альтернативы АИ-92 составляла 112,6 тысячи рублей за тонну.

Эта сумма будет использоваться для определения топливного демпфера на импортируемый бензин. Котировка рассчитывается исходя из:

средней цены АИ-92 в Индии за месяц,

среднеарифметических значений стоимости фрахта,

дополнительного страхования военных рисков,

портовой перевалки для светлых нефтепродуктов в долларах США за тонну.

Согласно приказу ФАС, все эти данные ведомству предоставляет агентство Argus.

Почему демпфирующий механизм не решил проблему

На фоне мирового энергетического кризиса и политической неопределенности стоимость нефтепродуктов может сильно повышаться и понижаться, поэтому среднемесячная цена может не соответствовать условиям, в которых закупалась конкретная партия топлива.

С точки зрения импортера это влияет на эффективность налогового вычета, даже если он в разы превышает обычный уровень в рамках демпфирующей надбавки. Например, если средняя цена импортного бензина составляет 146 тысяч рублей за тонну, а оптовая внутри России — 70 тысяч рублей за тонну, то импортер получит 88,6 тысячи рублей с каждой тонны.

Однако при нынешних ценах закупка топлива за рубежом в любом случае обходится слишком дорого. При этом никто не снимает с нефтяных компаний обязанности по сдерживанию цен для конечных потребителей — на это указывает как раз ценовой разрыв сетевыми АЗС и независимыми игроками.

Соответственно, реализация импортного топлива без демпфирующей надбавки неизбежно привела бы к значительным потерям для нефтяных компаний на каждом литре проданного бензина.

Топливный кризис в России продолжается с августа 2025 года. Его причиной стали последствия атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы на фоне традиционного летнего всплеска спроса.