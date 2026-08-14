США подтвердили, что сохраняют прежнюю позицию по спору вокруг Южных Курил и поддерживают притязания Японии на так называемые Северные территории. Об этом в соцсети X написал американский посол в Токио Джордж Гласс.

«Соединенные Штаты сохраняют непоколебимую позицию в отношении поддержки Японии — своего наиболее важного союзника — и признания ее суверенитета над Северными территориями», — заявил он.

Дипломат также выступил против «любых действий, способных подорвать мир и стабильность» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Накануне МИД Японии вызвал российского посла в Токио Николая Ноздрева и выразил протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп. В министерстве заявили, что визит на остров, который японская сторона считает своей территорией, противоречит позиции Японии.

Япония считает своими четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Ее претензии опираются на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция РФ состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Замглавы МИД России Александр Грушко в ответ дал понять, что подобные шаги со стороны Токио ни на что не повлияют, и напомнил, что Москва считает эти территории частью России.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, в свою очередь, заявила, что поездка российского президента еще сильнее обострила антироссийские настроения в стране и осложнила восстановление двусторонних отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По ее словам, после выступления Путина в Хабаровске в 2024 году, где он говорил, что раньше не бывал на Курилах и намерен туда приехать, Токио просил Москву воздержаться от таких шагов.

О визите Путина на Итуруп Кремль сообщил 13 августа. На острове президент посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу имени Героя России Э. Д. Норполова, а также встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.