15 августа власти Сеуты и Мелильи готовятся отразить новую попытку массового пересечения границы со стороны Марокко. Призывы к повторному прорыву распространяются в соцсетях и мессенджерах. Кто пытается раскрутить миграционный кризис на самых южных рубежах ЕС за пределами Старого Света, как связана повседневная жизнь марокканцев и испанских эксклавов в Северной Африке, существует ли между ними территориальный спор — об этом RTVI рассказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, экс-директор Русского дома в Рабате Николай Сухов.

Кто подогревает кризис

Насколько эти призывы способны вызвать новую волну, станет понятно в ближайшие дни. Но уже сейчас видно, что после событий 30 июля возник устойчивый механизм мобилизации.

Первый — социальная среда марокканской молодёжи.

Безработица, бедность, слабое образование и отсутствие жизненных перспектив создают большую группу людей, готовых воспользоваться любым внезапно открывшимся шансом попасть в Европу.

После 30 июля сработал ещё и эффект примера: тысячи молодых марокканцев увидели, что наглухо закрытую границу в определённый момент можно преодолеть.

Второй фактор — социальные сети. Для организации массового движения сегодня не обязательно иметь единую структуру. Достаточно распространить дату, место сбора и убеждение, что «сейчас обязательно получится». Подобные кампании вокруг Сеуты происходили и раньше, в том числе в 2024 году.

Роль контрабандистов здесь, вероятно, есть, но она не объясняет всего.

Профессиональные сети нелегальной перевозки людей обычно заинтересованы в скрытности. Массовый публичный призыв заранее сообщает полиции, куда и когда стягивать силы.

Поэтому интернет-мобилизацию могут раскручивать мелкие посредники, блогеры, бывшие мигранты, администраторы тематических групп и сами участники предыдущих переходов.

Замешаны ли государства

Есть и государственный уровень. Марокко способно существенно влиять на интенсивность миграционного давления на Испанию. Для этого достаточно менять плотность контроля на дорогах, побережье и подступах к Сеуте. Прецедент 2021 года показал, что миграционный фактор может использоваться в отношениях с Мадридом.

Однако сейчас Рабат усиливает охрану границы и препятствует концентрации людей возле Сеуты и Мелильи. Поэтому оснований считать нынешнюю кампанию операцией марокканских властей пока недостаточно.

При этом сам кризис выгоден Рабату как политический ресурс. Он напоминает Испании и ЕС, насколько европейская граница в Северной Африке зависит от сотрудничества Марокко. Это даёт Рабату дополнительные возможности в переговорах по миграции, финансированию, экономическому сотрудничеству и Западной Сахаре.

При этом нельзя не видеть более широкого политического контекста.

Буквально 12 августа министр юстиции Марокко Абделлатиф Уахби вновь публично поднял вопрос о принадлежности Сеуты и Мелильи. Испания ответила, что её суверенитет над городами обсуждению не подлежит. Таким образом, миграционный кризис уже начинает накладываться на территориальный спор.

Но здесь необходимо не менять местами причину и следствие. То, что Рабат использует возникший кризис для напоминания о своих территориальных претензиях, ещё не означает, что Рабат этот кризис создал.

Есть и ещё более высокий международный уровень.

В последние месяцы в США появились публикации и политические формулировки, более благоприятно воспринимающие марокканские притязания на Сеуту и Мелилью, чем прежде.

В марте 2026 года американский эксперт Майкл Рубин прямо предлагал Марокко провести своего рода новый «зелёный марш» на Сеуту и Мелилью, а в документе комитета Палаты представителей США эти города были описаны как испанские населенные пункты, расположенные «на марокканской территории». Эти эпизоды создают новую политическую атмосферу и, естественно, внимательно читаются в Рабате.

Вероятнее всего, ситуация выглядит следующим образом: социальное недовольство создаёт человеческую массу, социальные сети обеспечивают мобилизацию, посредники извлекают из неё выгоду, а государства используют последствия в собственных интересах.

Сеута, Мелилья и Марокко: как живут соседи

Для марокканского государства Сеута и Мелилья связаны с территориальной целостностью и представлением о незавершённой деколонизации. Этот нарратив существует давно и поддерживается официальным Рабатом.

Для большей части молодых людей, идущих к границе, значение Сеуты гораздо практичнее. Это ближайшая территория Испании, рынок, место работы и возможный вход в Европу.

На севере Марокко десятилетиями складывалось знание о том, как работает эта граница, где находятся переходы, как перемещаются товары и какие возможности она создаёт.

Для жителей Сеуты и Мелильи Марокко тоже является частью повседневной жизни. Это рынок, рабочая сила, товары, семейные связи и естественное географическое окружение городов. Политический спор о суверенитете существует рядом с тесной социальной и экономической взаимозависимостью.

Какие есть сценарии

15 августа станет важной проверкой. Если массового прорыва не произойдёт, это покажет, что при совместной политической воле Рабата и Мадрида подобные мобилизации можно остановить ещё на марокканской стороне.

Если же, несмотря на нынешнее усиление сил безопасности, к Сеуте снова сумеют подойти тысячи людей, вопрос о природе этой мобилизации станет значительно серьёзнее. Тогда объяснения одной деятельностью интернет-групп и контрабандистов будет уже недостаточно.