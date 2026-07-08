Президент США Дональд Трамп выразил недовольство европейскими союзниками по НАТО и пообещал изложить все претензии во время ключевой встречи на саммите альянса в Анкаре. Он также обрушился с критикой на Испанию, назвав ее «ужасным партнером», передает CNN.

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп в очередной раз пожаловался, что США тратят «на миллиарды долларов больше, чем нужно» для обеспечения безопасности Европы.

«С нами обошлись несправедливо. Мы платим непропорционально больше», — заявил он.

Трамп возмутился разницей в тратах вскоре после того, как сам Рютте высоко оценил рост финансирования обороны со стороны других государств-членов. Он сообщил, что дополнительные расходы Канады и Европы в 2025-2026 годах составили $258 млрд, и назвал эти результаты «ошеломляющими».

«Плохие люди»: Трамп — об Испании

Выражая недовольство союзниками, глава Белого дома особенно резко высказался об Испании — единственной стране НАТО, которая отказалась взять на себя обязательства по увеличению расходов на оборону до целевого показателя в 5% ВВП к 2035 году. Она добилась для себя исключения, позволяющего тратить на оборону лишь 2,1% ВВП.

«Испания — это пустая трата времени. <…> Испания — ужасный партнер по НАТО. Они не участвуют, они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией», — заявил Трамп.

Он продолжил, обратившись к присутствовавшему на встрече министру финансов США Скотту Бессенту, что хочет полностью прекратить торговлю с Испанией.

«Сделайте это немедленно, даже не разговаривайте с ними. Они безнадежны. Они плохие люди», — цитирует Трампа Reuters.

Американский лидер добавил, что испанцы «зарабатывают на нас огромные деньги», и США позаботятся, «чтобы они зарабатывали гораздо меньше». «Я не хочу иметь с ними никаких дел», — заключил он.

В офисе испанского премьер-министра Педро Санчеса в ответ заявили, что «спокойно» относятся к требованию Трампа прекратить торговлю и не намерены менять свои «превосходные отношения» с США.

Там отметили, что технически Америка получает больше выгод от торговли с Испанией, которая является членом Евросоюза и поэтому не может быть выделена в плане ограничительных мер.

«Не продается»: виды на Гренландию

Накануне Трамп снова озвучил притязания на Гренландию, что вызвало гневный ответ руководства Дании, которой принадлежит эта автономия, а также Исландии.

Президент США заявил, в частности, что хотел бы, чтобы Америка контролировала Гренландию, потому что эта территория, по его словам, имеет стратегическое значение для безопасности его страны.

Вместе с тем Трамп признал, что это навредило бы его отношениям с НАТО. Однако далее обвинил Данию в том, что та «не тратит деньги на реальную поддержку Гренландии».

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия «разумеется, не продается», и предупредила о готовности страны защищать эту территорию. Также она напомнила о 5-й статье устава НАТО, согласно которой нападение на одну страну альянса рассматривается как нападение на все страны-члены.

«Если что-то случится с одним из нас, то все должны встать на защиту друг друга. Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, включая нашу собственную территорию», — сказала Фредериксен.

В свою очередь премьер Исландии Криструн Фростадоуттир заявила, что народ Гренландии «не желает быть частью Соединенных Штатов».

«Мы очень четко заявили об этом. <…> Гренландия принадлежит народу Гренландии», — подчеркнула она.