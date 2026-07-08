Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре 8 июля.

Заявление Трампа прозвучало после обстрела судов в Ормузском проливе, возобновления ударов США по Ирану и отмены разрешения на продажу иранской нефти.

На вопрос о том, завершилось ли действие соглашения о прекращении огня и меморандума о взаимопонимании с Ираном после последних атак, Трамп ответил положительно, передает NBC News.

«Думаю, всё кончено. Я больше не хочу с ними иметь дело», — заявил Трамп.

Он назвал руководство Ирана «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми.

«Они больны. С ними что-то не так. Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами, поэтому вчера вечером мы нанесли им очень сильный удар», — сказал президент США, имея в виду похороны верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Трамп выразил уверенность, что Тегеран применил бы в конфликте ядерное оружие, если бы обладал им. Говоря о переговорах между странами, американский лидер заявил, что для него «с этим покончено».

Трамп добавил, что переговорщики со стороны США может продолжать работу, но выразил мнение, что они «зря теряют время».

«Это кучка лжецов», — высказался глава Белого дома об иранской стороне.

В середине июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов и объявляющий прекращение боевых действий на всех фронтах. Документ обязывал обе стороны провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение 60 дней.

В связи с недельной церемонией похорон Али Хаменеи, убитого в первые дни конфликта в феврале, американо-иранские переговоры были приостановлены.

6 июля Иран обстрелял торговые суда в районе Ормузского пролива. Центральное командование США после этого отчиталось об ответном поражении более 80 целей в Иране.