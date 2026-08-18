Израильтяне «не упускают возможности обратить внимание» Москвы на их позицию, которую там «полностью учитывают». Так посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов в специальном интервью RTVI ответил на вопрос о том, просил ли Израиль признать движение ХАМАС террористическим. При этом, по словам дипломата, в Москве «не готовы просто взять и прекратить контакты, которые направлены на решение глубинных проблем региона».

Собеседник RTVI подтвердил, что Израиль не раз доводил до Москвы свою точку зрения по поводу ХАМАС.

«Позиция наших израильских коллег известна. Они, конечно, считают всю организацию ХАМАС и ряд других террористическими и, конечно, не упускают возможности лишний или не лишний раз обратить наше внимание на их позицию, которую мы полностью учитываем», — рассказал Анатолий Викторов.

Посол напомнил, что после теракта 7 октября 2023 года президент России «осудил это нападение, оценив его как беспрецедентное как по масштабу, так и по жестокости нападение на Израиль, отметил право и обязанность руководства Израиля защищать свой народ — тут никаких двусмысленностей быть не может». По словам Анатолия Викторова, в России «никогда не поддерживали никакой террористической деятельности». При этом в Москве не считают целесообразным отказываться от контактов с ХАМАС.

«Мы разъясняем: как вести дела, если нет контактов? [Мы используем] наше привилегированное, я бы сказал, положение — я имею в виду, что у нас [сложились] конструктивные и доверительные отношения со всеми странами региона, и мы стараемся поддерживать контакты и с другими, не только государственными, но и негосударственными политическими силами в целях решения тех или иных вопросов», — объяснил Анатолий Викторов.

Он также подчеркнул, что контакты с ХАМАС с октября 2023-го «условно на 88% или на 98%» были посвящены «содействию освобождению заложников-израильтян, которые были захвачены ХАМАС и увезены в сектор Газа».

«И я напомню, что несколько граждан Российской Федерации, имевших в то же время израильское гражданство, были освобождены. Но не только те шесть человек с российским гражданством, но и еще несколько человек, которые не имели прямого отношения к России, но были родственниками наших граждан — либо к нам поступили политические обращения со стороны руководства ряда стран [с просьбой] содействовать их освобождению. И это получилось», — рассказал Анатолий Викторов.

По его словам, в России «просто не рекламировали этот гуманитарный аспект, но он имел место, и те, кому положено в израильском руководстве, это знают и ценят».

Последние 20 заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года и вывезенных из Израиля в сектор Газа, вернулись домой 13 октября 2025-го при посредничестве Международного комитета Красного Креста. В Газу и на Западный берег реки Иордан отправились автобусы с палестинскими заключенными, которые были осуждены в Израиле за терроризм.

«Это ужасное деяние [убийство заложников, включая гибель россиянина Александра Лобанова] заслуживает только осуждения. Мы ведь не поддерживаем, повторюсь, никакую террористическую деятельность. Но это для нас не основание просто взять и прекратить какие-то контакты, которые направлены на решение совершенно других глубинных, корневых проблем региона», — ответил посол на уточняющий вопрос RTVI о том, не планирует ли Москва пересмотреть статус ХАМАС в связи с тем, что среди захваченных заложников были и граждане России.

Важнейшей из них остается «неурегулированность палестино-израильской проблемы, создание Палестинского государства в соответствии с известными резолюциями ООН, которое жило бы в мире и согласии с Израилем», отметил Анатолий Викторов.

Собеседник RTVI добавил, что у Израиля «не только с Россией есть разночтения по поводу оценки характера той или иной организации», и Москва — не единственная, кто поддерживает контакты с ХАМАС. Так, накануне, с ними встречалась делегация США в Каире.