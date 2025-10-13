В понедельник, 13 октября, весь мир следил за тем, как последние 20 израильских заложников — те, кто спустя 737 дней после теракта 7 октября выжил в плену у ХАМАС, — возвращаются домой при посредничестве Международного комитета Красного Креста. В это же время автобусы с палестинскими заключенными, осужденными за терроризм, въезжали в Газу и на Западный берег реки Иордан. А президент США Дональд Трамп, 29 сентября предложивший Израилю и ХАМАС свой план из 20 пунктов, расписывался в гостевой книге Кнессета. Картины с места событий и первые реакции — в обзоре RTVI.

Толпы выстроились вдоль дороги возле военной базы Реим, куда должны прибыть пленники [ХАМАСа] после возвращения в Израиль. Тысячи людей собрались на площади заложников [в Тель-Авиве], чтобы наблюдать за их освобождением. <…>

Автобусы с освобожденными палестинскими заключенными, совершившими преступления против безопасности, начали покидать тюрьму Офер после того, как последние из выживших заложников были переданы Армии обороны Израиля.

Израиль начал освобождение осужденных за терроризм, хотя тела заложников остаются в Газе.

В рамках сделки об освобождении заложников, поддерживаемой США, освобождаются в общей сложности 250 осужденных за терроризм, отбывающих пожизненное заключение. Из них 135 будут депортированы за границу, а 14 вернутся в свои дома в Восточном Иерусалиме. Остальные едут на автобусах в Рамаллу через контрольно-пропускной пункт Бейтуния.

Из-за разделительного барьера на Западном берегу слышны взрывы: военные ЦАХАЛа применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать палестинцев, собравшихся на контрольно-пропускном пункте.

Тем временем, по данным палестинских источников, 1718 заключенных из Газы возвращаются в сектор из тюрьмы Кециот на юге Израиля.

20 живых заложников на пути в Израиль после 737 невыносимых дней в плену у ХАМАСа. Их личный кошмар и кошмар их семей закончится. Закончится и национальный кошмар. <…>

В Кнессете на праздничных дебатах в присутствии американского президента начнется «битва за нарратив». Премьер-министр расскажет, как он героически противостоял давлению «внутри страны и из-за рубежа». <…>

Вопрос о том, действительно ли Нетаньяху боялся, что сделка приведет к свержению его правительства, или он просто притворялся и использовал это как предлог для бездействия, остается открытым. Ясно то, что на протяжении двух худших лет в истории страны он ничего не инициировал, не предлагал никакого плана, не обращался к арабским и мусульманским странам. <…>

Газета Washington Post сообщила, что Трамп оказал немалое давление на Нетаньяху, который не хотел этой сделки, так же как он никогда не хотел никакой сделки. Трамп зашел так далеко, что пригрозил прекратить (предположительно военную и) дипломатическую поддержку в ООН, если Израиль откажется от его плана из 20 пунктов. У Нетаньяху не было выбора.

Согласно договоренности, ХАМАС должен был освободить всех 20 живых заложников к полудню понедельника по местному времени.

Первая группа из семи заложников была освобождена вскоре после 8 утра по местному времени. ХАМАС передал заложников Красному Кресту, который затем доставил их израильским силам в секторе Газа.

Два часа спустя отпустили остальных 13 заложников. Перед освобождением второй группы боевики ХАМАС соединили заложников по видеозвонку с их семьями, попросив тех опубликовать эту информацию в израильской прессе.

Заложников доставили на военную базу за пределами сектора Газа, чтобы они воссоединились со своими семьями, а оттуда — в больницы в Израиле для получения медицинской помощи.

Автобусы с освобожденными палестинскими заключенными также начали движение из израильских тюрем в направлении палестинского анклава в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, следует из кадров израильского телевидения.

«Я так взволнована. Я полна счастья. Трудно представить, что я чувствую в этот момент. Я не спала всю ночь», — сказала Вики Коэн, мать заложника Нимрода Коэна по пути в Реим, израильский военный лагерь, куда перевозили заложников.

На кадрах видно, как палестинские заключенные в автобусах, которые везут их в Рамаллу, улыбаются и показывают знак победы.

Транспортные средства окружены толпами людей, снимающих происходящее на свои телефоны, некоторые держат палестинские флаги. <…>

Источники сообщили телеканалу Al Jazeera, что израильские силы забросали журналистов дымовыми шашками около тюрьмы Офер, из которой были освобождены палестинские заключенные. <…>

Автомобиль с развевающимся израильским флагом приблизился к холму, возвышающемуся над тюрьмой, в то время как над ним кружили беспилотники, и разогнал толпу с помощью газа и резиновых пуль.

Инцидент произошел после распространения листовки с предупреждением о том, что любой, кто выразит поддержку заключённым, может быть арестован.

Международный Комитет Красного Креста начал многоэтапную операцию по содействию освобождению и транспортировке заложников и содержавшихся под стражей в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Эта сложная операция, проводимая по запросу сторон, критически важна для воссоединения разлученных родственников.

Начиная с сегодняшнего дня, сотрудники МККК будут принимать заложников, содержавшихся в Газе, и передавать их израильским властям. В ходе отдельной операции сотрудники МККК перевезут палестинцев, содержавшихся под стражей в Израиле, в Газу и на Западный берег реки Иордан. Кроме того, МККК будет содействовать транспортировке тел умерших, чтобы родственники могли похоронить их достойным образом.

МККК в этой операции играет исключительно гуманитарную роль нейтрального посредника.

Президент Дональд Трамп приветствовал «новое начало» для Ближнего Востока перед своим выступлением в Кнессете, израильском парламенте.

«Для меня это большая честь — великий и прекрасный день. Новое начало», — написал Трамп в гостевой книге.

В понедельник ХАМАС разместил боевиков в секторе Газа в то же время, когда шла операция по освобождению заложников, захваченных в ходе атак 7 октября, свидетельствуют кадры Reuters. Это было явным проявлением силы со стороны военизированной группировки, которую президент Дональд Трамп требует разоружить.

На кадрах Reuters видны десятки бойцов ХАМАС, выстроившихся в шеренгу у больницы на юге Газы, и вооруженный мужчина с эмблемой вооруженного крыла ХАМАС — «Бригады аль-Кассам». По нашивке на плече можно определить, что он является членом элитного «Теневого отряда», который, по словам источников в ХАМАС, занимается охраной заложников.