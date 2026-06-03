Латвия должна разорвать все экономические связи с Россией и Беларусью, за исключением фармацевтики. Об этом, как пишет Delfi, заявил премьер-министр республики Андрис Кулбергс.

«Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», — заявил Кулбергс, добавив, что «железно настаивает» на разрыве торговых отношений с Москвой и Минском.

Заняться этим вопросом он поручит министру иностранных дел Байбе Браже — по его словам, она должна найти решение в координации с Евросоюзом, «поскольку мы не изолированы».

Исключение Кулбергс сделал для фармацевтики: он отметил, что это направление «нельзя рассматривать однозначно». Премьер уточнил, что латвийские фармкомпании не могут быстро переориентироваться на другие рынки, хотя такой план у них есть.

«Это критически важные предприятия с производственными мощностями и знаниями. Они важны для нас с точки зрения обороны в критических ситуациях, и эти возможности необходимо защищать», — пояснил премьер.

На вопрос, будет ли торговля прекращена, но с исключением, он ответил утвердительно — и признал, что пока не знает, коснется ли это только фармацевтики или также других отраслей.

«Я говорю здесь с точки зрения безопасности. Это не может быть вопрос “черного или белого”», — добавил Кулбергс.

Политик не в первый раз выступает с подобной инициативой: еще до того, как он занял пост премьера, его партия «Объединенный список» в марте 2024 года внесла в сейм (парламент) проект решения о полном разрыве экономического сотрудничества с Россией и Беларусью. Но большинство парламентариев его отклонило.

Тогда Кулбергс назвал принятый вместо этой инициативы альтернативный документ «вялым» — в нем, по его словам, были только слова «выразить», «призвать», «напомнить», но не было ни конкретных действий, ни дат, ни сроков. «Это документ, которым вы хотите переложить ответственность на ЕС, чтобы он с этим разобрался», — говорил он тогда с трибуны.

В конце мая сейм Латвии утвердил новый состав правительства во главе с Кулбергсом, которого на пост премьер-министра предложил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Предыдущий премьер Эвика Силиня подала в сейм заявление об отставке 14 мая. В результате в отставку ушло все правительство.

Согласно официальной статистике, в первом квартале 2026 года экспорт из Латвии в Россию составил €244,15 млн, импорт из РФ в республику — €10,51 млн.