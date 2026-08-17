Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что израильская армия должна проводить в секторе Газа «точечные ликвидации» с темпом 30—40 убитых за ночь, включая тех, кто не представляет непосредственной угрозы. Он также высказался за полное заселение сектора израильтянами, вытеснение палестинцев за пределы анклава и казни заключенных палестинцев через повешение.

Эти слова Бен-Гвира прозвучали в первом выпуске подкаста «8 октября», который ведет Ром Браславский — один из последних заложников, освобожденных из Газы в октябре 2025 года. Израильские СМИ, как отмечает Associated Press, почти не обратили на него внимания. Агентство также пишет, что в преддверии выборов 27 октября взгляды, еще недавно считавшиеся маргинальными, становятся в стране мейнстримом.

Спор с Нетаньяху о сокращении ударов

Бен-Гвир прямо разошелся в видении дальнейших действий Израиля с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который в последнее время свернул интенсивность операций в Газе на фоне давления американских чиновников, добивающихся выполнения мирного плана Дональда Трампа.

По словам Бен-Гвира, «не секрет, что я не согласен с премьер-министром»:

«Я считаю, что в Газе нужно проводить точечные ликвидации, убивая по 30—40 человек каждую ночь. Не только тех, кто представляет непосредственную угрозу. Там есть люди, которые не заслуживают жизни. Они не должны жить. Они даже не люди».

По данным израильских СМИ, на которые ссылается Associated Press, на прошлой неделе право санкционировать удары по Газе было передано исключительно начальнику генштаба — это и вызвало раздражение правых политиков, включая Бен-Гвира. Сам министр входит в военно-политический кабинет, но не имеет полномочий отдавать приказы армии.

«Вся Газа — наша»

Бен-Гвир высказался за восстановление еврейских поселений в секторе и за массовый выезд палестинцев — меру, которую юристы квалифицируют как возможную этническую чистку.

«Я вижу всю Газу нашей, — сказал министр. — Поселения не только в Гуш-Катифе, но по всей Газе, максимальное поощрение эмиграции, отправлять их в их страны, а террористам — никакой эмиграции, ничего, просто убивать их одного за другим».

Гуш-Катиф — блок из 21 поселения, ликвидированный Израилем в 2005 году при выводе войск из сектора. В другом фрагменте интервью Бен-Гвир заявил: «Иншалла, мы заселим всю Газу».

Казни и обещание бывшему заложнику

Отдельный сюжет выпуска был посвящен смертной казни. В этом году кнессет принял закон, позволяющий приговаривать к смерти палестинцев, осужденных военными судами за убийства израильтян. Инициативу продвигала партия Бен-Гвира «Еврейская сила». Формально смертная казнь в израильском законодательстве существовала и раньше, но приводилась в исполнение лишь однажды, когда в 1962 году был казнен нацистский преступник Адольф Эйхман.

Браславский, проведший в плену больше двух лет, обратился к министру с личной просьбой. «Позвольте мне быть тем, кто их повесит. Я не хочу веревку, я хочу кнопку. Своими руками я казню каждого террориста в Государстве Израиль», — сказал он.

«Я переверну мир, чтобы это произошло. Обещаю тебе, что сделаю все возможное и переверну мир, пока это не случится. Даст Бог, увидеть тебя там — одно из моих главных мечтаний», — ответил Бен-Гвир. Министр уточнил, что предусмотренный способ казни — повешение, и добавил, что Браславский «нужный человек в нужном месте», чтобы «вешать и казнить их одного за другим».

Тюрьмы «в совершенно другой реальности»

Бен-Гвир, в чьем ведении находятся полиция и тюремная служба, рассказал, как изменились условия содержания палестинских заключенных с его приходом в правительство в конце 2022 года. Он вспомнил, что раньше видел в тюрьмах «джемы и шоколад, телевизор, пинг-понг и мясо», и назвал это безумием. Он утверждал, что заключенным якобы делали косметические операции и ставили глазной протез человеку, потерявшему глаз при броске бутылки с зажигательной смесью.

«Слава Богу, сегодня мы в совершенно другой реальности, — сказал министр. — Они страдают, им тяжело, им плохо — и я рад, что им плохо. Это единственное, что может дать хоть какое-то исправление и облегчение той огромной боли, которую несешь ты и все остальные».

Верховный суд Израиля в 2025 году установил, что тюремная служба под руководством Бен-Гвира лишала палестинских заключенных минимально необходимого рациона питания.

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Во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года боевики убили около 1200 человек и увезли в Газу более 250 заложников. Ответная операция Израиля, по данным палестинских властей, унесла жизни более 73 тыс. человек. За два года органы ООН, правозащитные организации и исследователи геноцида обвинили Израиль в геноциде палестинцев. Израильские власти обвинения категорически отвергают и настаивают, что действуют в рамках международного права.

Как отмечает Associated Press, подобные заявления Бен-Гвира и других израильских чиновников ранее вызывали широкое осуждение, а многие из них приобщались к материалам дела в Международном суде ООН как доказательства геноцидального умысла. В июне ЕС, по данным Bloomberg, начал прорабатывать санкции против самого министра из-за обращения с активистами флотилии, пытавшейся прорвать морскую блокаду Газы.