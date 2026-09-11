ЦИК РФ пригласил 12 международных миссий наблюдать за выборами, дискредитировать ход голосования пытается Украина, заявил глава избиркома Элла Памфилова на заседании 11 сентября.

Мошенники от имени избирательной комиссии ДНР рассылают жителям поддельные документы якобы для оформления вознаграждения за подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы, рассказала она. На заседании глава Центризбиркома продемонстрировала скрин одного из таких фальшивых сообщений.

«Хочу обратить внимание, что такие рассылки комиссия не делает, иностранные почтовые сервисы не использует», — сказала Памфилова (трансляция шла на сайте ЦИК).

Она призвала коллег-членов ЦИК регулярно предупреждать граждан о подобных схемах с помощью официальных оповещений, чтобы «бдительность не падала».

Памфилова заявила, что за этими действиями стоят «представители Украины». По ее оценке, Киев наращивает усилия по дискредитации российских выборов и нанесению им урона разного рода.

«Сами-то выборы не проводят, боятся, ну и наши хотят сорвать», — сказал он.

Миссии пошли по квартирам

Также глава ЦИК проинформировала о приглашении для наблюдения на сентябрьские выборы 12 международных миссий, и наблюдатели уже начали работу.

«Все международные миссии, а их 12, которые мы пригласили, они попросили нас представить все материалы, мы им все предоставили о том, как идет подготовка и так далее», — сказала Памфилова.

По ее словам, они также «вместе с членами участковых избирательных комиссий деликатно присоединились к поквартирному обходу и лично ознакомились с тем, как организовано информирование избирателей».

«Для них это уникальный опыт, и для нас тоже», — дала оценку Памфилова.

Атаки дронов на избирательные участки

Глава ЦИК рассказала об угрозе терактов и атак беспилотников на избирательные участки. В качестве примера она привела инцидент, когда украинский беспилотник попал в здание в Самарской области, где находится территориальный избирком. Она подчеркнула, что «жертв нет», «бюллетени не пострадали».

«Сегодня буквально в пять утра по местному времени произошло попадание БПЛА в здание, где находится наша территориальная избирательная комиссия, помещение КСА ГАС “Выборы”. Там также находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям и избирательные бюллетени. Это в Самарской области», — заявила Памфилова.

Эти «хранители европейских ценностей еще проявят себя во всей красе во время выборов», спрогнозировала глава ЦИК и пожелала коллегам во всех регионах выдержки и терпения.

В единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тыс. кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.