После терактов 11 сентября 2001 года в США стали уделять больше внимания обеспечению безопасности в местах, которые символизируют Соединенные Штаты. Об этом RTVI рассказала специальный агент ФБР в отставке Дженнифер Коффиндаффер накануне 25-й годовщины трагедии.

«Сейчас мы в гораздо большей безопасности, чем до 9/11. И это благодаря Объединенным целевым группам по борьбе с терроризмом, которые теперь существуют во всех крупных городах, а также тому, что мы все работаем сообща», — отметила бывший агент.

По ее словам, раньше, к примеру, на спортивных мероприятиях или в аэропортах ситуация в области безопасности контролировалась не так тщательно. Сейчас в Соединенных Штатах понимают, насколько уязвимы некоторые объекты — стадионы, знаковые сооружения, Нью-Йорк как таковой. Такие места — это мишень, потому что они представляют то, что символизирует Америка.

«Они представляют свободу. Они представляют христианство. Они представляют то, что символизируют Соединенные Штаты. Теперь мы это понимаем, и теперь эти объекты защищены больше, чем когда-либо. И я должна сказать, что правоохранительные органы не только объединились, но и хорошо поработали, создав InfraGard», — поделилась собеседница RTVI.

InfraGard — это национальная некоммерческая организация, которая представляет собой государственно-частное партнерство между американскими компаниями и ФБР. Она занимается обменом информацией и анализом, объединяя базу знаний широкого круга представителей частного сектора и правительства.

«Так что сейчас мы в гораздо большей безопасности, чем были до 11 сентября», — заключила экс-агент ФБР.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два борта врезались в башни Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались помешать угонщикам. Лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Ответственность на себя взяла «Аль-Каида»* во главе с Усамой бен Ладеном.

После событий 11 сентября власти Соединенных Штатов объявили о войне против терроризма, первой стала операция «Несокрушимая свобода» против «Аль-Каиды»* и «Талибана»** в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

** Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией

Спецэфир, посвященный 25-й годовщине трагедии 2001 года, смотрите 11 сентября в 15.00 в эфире и на YouTube RTVI.