Литва окажется под прицелом российского ядерного оружия, если разместит у себя аналогичные вооружения, направленные против России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Первому каналу.

Комментируя сообщения СМИ об отмене конституционного запрета на размещение ядерного оружия в Литве, представитель Кремля назвал такой шаг «очень серьезным витком в плане эскалации и напряженности».

«Ведь если вы размещаете у себя на территории ядерное оружие, оно против кого-то нацелено. <…> Очевидно, что на Запад это оружие нацелено не будет, оно будет нацелено на восток, то есть на нас. И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия», — пояснил Песков.

Накануне LRT со ссылкой на агентство BNS сообщило, что литовский Сейм планирует зимой обсудить исключение из Конституции запрета на ядерное оружие. По словам председателя парламента Юозаса Олякаса, для этого осеннюю сессию, вероятно, придется продлить до 13 января 2027 года.

Речь идет о статье 137: сейчас она запрещает нахождение на территории страны оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. В начале июля депутаты поддержали инициативу после представления, а 9 сентября ее одобрил парламентский комитет по праву и правопорядку. По данным LRT, для изменения Конституции необходимы два голосования с трехмесячным перерывом, на каждом из которых поправку должны поддержать не менее 94 депутатов из 141.

Олякас объяснял необходимость пересмотра запрета изменившейся геополитической обстановкой и задачами сдерживания. При этом ранее президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что у Вильнюса нет планов размещать ядерный арсенал в мирное время.

В июле Песков заявлял, что появление ядерного оружия в странах Балтии не сделает их безопаснее, а заставит Россию принять контрмеры для защиты своих интересов. «Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение», — уточнил он.