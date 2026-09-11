Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто назвал «чрезвычайно несправедливыми» условия конкуренции с китайскими перевозчиками, которые продолжают летать через воздушное пространство России. Об этом пишет Reuters.

На встрече с журналистами в Нью-Йорке 9 сентября Куусисто заявил, что авиакомпании из КНР наращивают провозные мощности между Европой и Китаем, пользуясь преимуществом более коротких маршрутов. Finnair вынуждена облетать российскую территорию: перелет из Шанхая в Хельсинки теперь занимает более 12 часов против примерно восьми, когда воздушное пространство России было для нее доступно.

«На мой взгляд, это чрезвычайно несправедливые и неравные условия конкуренции», — сказал он.

Как пишет агентство, финский перевозчик долгое время использовал географическое положение Хельсинки, предлагая пассажирам кратчайшие маршруты между Европой и такими городами, как Пекин, Шанхай и Токио. После введения ограничений компании пришлось менять маршруты и перераспределять провозные мощности. Китайские конкуренты сохранили преимущество по времени перелета и затратам.

Одновременно усиливается конкуренция с авиакомпаниями стран Персидского залива. В августе Finnair отменила зимние рейсы в Доху и Дубай из-за опасений за безопасность на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На эти направления приходится около 3% ее провозных мощностей и пассажиропотока, уточняет Reuters. При этом Emirates готовится запустить ежедневные рейсы между Дубаем и Хельсинки.

«Если и когда ситуация стабилизируется и наступит прочный мир, нам нужно будет пересмотреть решение», — пояснил Куусисто.

Несмотря на рост конкуренции, он уверен, что Хельсинки сохранит свою роль пересадочного узла. По его оценке, другим авиакомпаниям прежде было трудно выстроить через этот аэропорт устойчивую маршрутную сеть.

«Я сомневаюсь, что их рейсы оптимально организованы с точки зрения дальнейших стыковок из Хельсинки. А именно в этом заключается наше уникальное предложение», — подчеркнул глава Finnair.

28 февраля 2022 года Росавиация объявила об ограничении полетов для перевозчиков из 36 стран и территорий, включая Финляндию. Как сообщал РБК со ссылкой на Росавиацию, это стало ответом на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Полеты авиакомпаний из списка допускаются по специальному разрешению Росавиации или МИД России.